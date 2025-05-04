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    只剩回憶！彰化花壇40年夜市驚傳5/25熄燈 2千坪土地用途曝

    花壇鄉夜市是地方上最大型的夜市，已有40年歷史，星期假日晚間相當熱鬧。（圖由民眾提供）

    花壇鄉夜市是地方上最大型的夜市，已有40年歷史，星期假日晚間相當熱鬧。（圖由民眾提供）

    2025/05/04 12:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕只剩回憶！彰化縣花壇鄉有40年歷史的花壇夜市驚傳5月25日吹熄燈號，消息傳出地方相當不捨，直呼「小時候的回憶要掰了」。夜市曾姓管理人證實說，據傳土地已賣給建商要蓋大樓、別墅群，夜市的80個攤位都將轉移陣地，也有業者乾脆直接退休。

    有網友在臉書「花壇人俱樂部2」PO文稱花壇夜市將營業到5月25日，感謝花壇鄉親40年來的支持與愛護，原有的攤販將移往彰化市精誠夜市及員林龍燈夜市。

    消息傳出引起不少網友留言，網路一片惋惜聲，有人指出「40年的夜市就這樣消失，令人難過」；還有人說以前年輕時跟現在的老公去逛夜市，後來還帶小孩子繼續逛夜市，沒想到以後沒地方可逛，想到就傷心。還有人揪要趁結束營業前多多前往夜市巡禮。

    花壇夜市曾姓管理人說，花壇夜市是40年的老夜市面積廣達2千坪，每星期日營業，每晚6點開到晚間10點，同時有高達80個小吃、五金與遊戲等各式攤位；星期二則有10個攤位左右，是大家小時候的回憶；據傳地主已把1千坪土地賣給建商，原址未來將蓋大樓與別墅群，已有攤販準備轉移陣地，還有少數攤販選擇乾脆退休。

    花壇鄉40年夜市驚傳5/25熄燈，不少人趁假日前往最後巡禮。（圖由民眾提供）

    花壇鄉40年夜市驚傳5/25熄燈，不少人趁假日前往最後巡禮。（圖由民眾提供）

    花壇鄉夜市是地方上最大型的夜市，其中有不少遊戲攤位。（圖由民眾提供）

    花壇鄉夜市是地方上最大型的夜市，其中有不少遊戲攤位。（圖由民眾提供）

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