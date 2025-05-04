竹縣全國街舞大賽 霹靂舞邀請賽組6歲、9歲小兄弟同台獻技

9歲霹靂舞者張允宸。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 12:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕第3屆「2025 DANCE ON LIFE HSINCHU COUNTY新竹縣全國街舞大賽」今天持續進行比賽，其中最高潮的霹靂舞邀請賽，賽事採取2on2隨機抽籤，由一名成人舞者加上一名兒童混合搭檔PK對手，其中成人組選手各個都是台灣的常勝軍，兒童選手中還有一對來自基隆的兄弟檔，年僅6歲的張允齊和9歲的哥哥張允宸，張允宸還和搭檔Weizer一起奪下亞軍。

縣府教育局青少年事務科表示，這次霹靂舞邀請賽總共有8組選手，成人選手有：Caesar、Weizer、Gred、Lian、Winnie、Rosin、Sprite、Legacy Roc。兒童選手則有：Willy、Jun、Nak、Kalza、小江江、Chichi、Saturn、以及YunChen。

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只見他們分成紅、藍2隊互相輪流PK，其中年紀最小的Chichi張允齊一登場就讓全場觀眾議論紛紛，因為個頭還很幼小的他，卻跟哥哥YunChen張允宸一樣都是一身黑色勁裝打扮外，年僅6歲卻絲毫不怯場，舞步邁開不久就立刻展現霹靂舞經典的「頭轉（Headspin）」動作，立刻引爆全場尖叫和歡呼，即便他最後沒有贏得好的名次，但卻留給大家深刻印象。

至於9歲的哥哥YunChen舞蹈動作也扎實、炸裂且流暢，跟搭檔Weizer默契良好，最後雙雙贏得這次霹靂舞邀請賽的亞軍。

縣府教育局表示，昨天已經比完的KPOP COVER組，冠軍是EXG、亞軍NFiniTY

、季軍Solar Vixens。團體排舞賽冠軍是Flame’s、亞軍HRC BEAST CREW、季軍THE KROWD。霹靂舞 2ON2 邀請賽冠軍由Lian搭檔Saturn贏得，亞軍就是Weizer、YunChen。

6歲張允齊舞步邁開不久就立刻展現霹靂舞經典的「頭轉（Headspin）」動作，立刻引爆全場尖叫和歡呼。（記者黃美珠攝）

個頭幼小的6歲張允齊一身黑色勁裝，登台競舞已經很有大將之風。（記者黃美珠攝）

新竹縣全國街舞大賽的霹靂舞邀請賽，每個成人選手搭檔1名兒童選手互相PK。（記者黃美珠攝）

其他小選手跳起霹靂舞來也相當有架式。（記者黃美珠攝）

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