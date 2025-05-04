湧70萬人造訪北港！清潔隊展開3天市容清掃 粗估垃圾量倍增

北港鎮清潔隊展開3天市容清掃，預估今年垃圾量可能成長近1倍。（記者李文德攝）

2025/05/04 12:25

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨（3）湧入70萬人在北港朝天宮及周邊。今（4）日凌晨隨著媽祖鑾轎回程。北港鎮清潔隊一連三天將展開市容清掃。清潔隊表示，預估今年垃圾量可能成長近1倍，由於正進入登革熱好發季節，將在清掃完成後盡速再安排消清。

白沙屯媽祖鑾轎昨天中午抵達北港朝天宮，估計近70萬名香燈腳、民眾會集北港鎮內，不少民眾熱情準備涼水、餐食等讓香燈腳們補充體力，也感受北港鎮濃厚的人情味。隨著鑾轎凌晨離開北港鎮，鎮內也逐漸回歸於平常。

請繼續往下閱讀...

北港鎮長蕭美文表示，4月底時已針對朝天宮周邊15里進行病媒蚊消，由於今年白沙屯媽祖徒步進香湧入北港的信眾多，因此今天開始展開市容清掃作業，儘早還給鎮民們乾淨的家園。

清潔隊長黃正耀表示，即日起將安排3天清掃作業，針對朝天宮周邊15里，從東陽、南陽里等至外圍新街、華勝、光復里等清掃，早上7點起開始展開作業，並共20輛垃圾車、資源回收車協助載運垃圾至清潔隊。

黃正耀指出，以前幾年的進香盛況，大約需要2天就能恢復市容，收運的垃圾約50公噸，由於今年進香湧入北港就近70萬人，因此安排3天清掃，估計垃圾量增加，可能成長近1倍。

另，雲林縣衛生局指出，日前收到國衛院病媒蚊監測，發現4月17、22日在共榮里發現積水容器中，有病媒蚊埃及斑蚊的孑孓現蹤，24日資料更是顯示北港鎮東陽里的平均每里卵數527顆，且陽性率60％，列為優先里別，更有義民、共榮、光民、仁和里為注意里別。

衛生局長曾春美表示，持續與CDC協助鎮公所進行入戶宣導及滋清；黃正耀表示，待3天市容清掃完成後，將會盡速展開病媒蚊清消工作。

北港鎮清潔隊展開3天市容清掃，預估今年垃圾量可能成長近1倍。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法