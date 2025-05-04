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    逛後龍夜市車停哪？ 苗縣衛生局廣場試辦4週免費停

    苗栗縣後龍夜市每週日傍晚開市。（資料照）（記者彭健禮攝）

    苗栗縣後龍夜市每週日傍晚開市。（資料照）（記者彭健禮攝）

    2025/05/04 12:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍夜市，每週日傍晚開市，經公所創意行銷之下，人潮越來越多，衍生停車問題。經公所、縣議長李文斌服務團隊、後龍夜市協會與縣府衛生局協調，衛生局同意今（4）日起試辦4週開放衛生局前廣場供免費停車，籲請民眾共同維護環境整潔。

    後龍夜市已有30年歷史，位處後龍順天宮周邊街廓，為傳統封街型夜市，每週日傍晚開市，是在地人假日晚間吃喝玩樂的好去處，於2年前合法化。

    近年來，後龍夜市經公所團隊創意行銷，逛夜市的人潮除了在地居民，更吸引許多外地民眾慕名前往，人潮越來越多，也衍生停車問題。尤其上週日（4月27日）不僅周邊道路兩旁停滿車輛，連鄰近的鎮公所收費停車場也出現一位難求的情形。

    衛生局位於後龍夜市對街，擁有寬闊廣場，鎮長謝清輝為紓緩週日夜市停車問題，與縣議長李文斌服務團隊、夜市協會向衛生局協調，獲衛生局同意於今（4）日起試辦4週開放衛生局前廣場供停車。

    衛生局強調，期望大家一起把台灣人最美良善自律的一面呈現出來，不破壞草皮、垃圾不落地，若試辦期間狀況良好，再研議開放長照大樓後方停車場。

    鎮公所表示，衛生局前廣場停車不收費，將由後龍夜市協會人員協助指揮交通及引導停車，協會也會派清潔人員維護環境，籲請民眾在開心大啖夜市美食之際，也發揮公德心，共同維護環境清潔和衛生，讓此便民措施能持續。

    經後龍鎮公所、縣議長李文斌服務團隊、後龍夜市協會與縣府衛生局協調，衛生局同意今（4）日起試辦4週開放衛生局前廣場供免費停車。（記者彭健禮攝）

    經後龍鎮公所、縣議長李文斌服務團隊、後龍夜市協會與縣府衛生局協調，衛生局同意今（4）日起試辦4週開放衛生局前廣場供免費停車。（記者彭健禮攝）

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