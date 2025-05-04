壯觀！彰化虎山巖金針花大爆發 金黃色花海吸上萬遊客

花壇虎山巖金針花海今天大爆發，預估大開約10萬朵。（圖由米諾斯提供）

2025/05/04 12:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海今天大開7成約10萬朵，金黃色花海隨風搖曳超壯觀，中午左右已有上萬名遊客湧入園區賞花拍照，不僅車輛大塞車，賞花人潮也塞在花海中，警方出動疏導交通；黃姓園主預估下星期日母親節當天花開將達最高峰，可望同時有30萬朵金針花大爆發。

下禮拜天就是母親節，在炎熱高溫助長下，虎山巖有「母親花」之稱的金針花大爆發，約10萬株金黃色花海開滿山頭，今天儘管大太陽仍吸引爆滿賞花人潮，遊客徜徉花海中直呼「太美了」，觀光旅遊業者看準商機，把此區列為旅遊重點區域，上午整個停車場即塞滿遊覽車。

請繼續往下閱讀...

有鑑於金針花季展開，為確保活動期間交通順暢與民眾安全，彰化警分局今天也規劃專案勤務，投入7名警力在虎山巖周邊道路執行交通疏導任務。警方指出，此次勤務重點區域包括虎山街、大嶺巷等主要出入道路，並配合活動設置小型車及大型車停車場，引導車流分流、預防壅塞；首日交通狀況大致順暢，現場人潮秩序良好。

攝影師米諾斯說，以往說到賞金針花，都是大老遠驅車到台東、花蓮，對西部民眾來說相當不便，虎山巖金針花不僅花期從每年4月中下旬開始，與花東的金針花季錯開，還開在平緩山丘上，且金針花有「母親花」之稱，花壇金針花期可開到5月底至6月初，相當應景，每年來都吸引爆滿遊客前來賞花，入園賞花遊客屢創新高。

黃姓園主表示，目前除了少數金針花尚未大開，全園約開7成，但現在賞花最美，因為平日沒有人潮，最好取景，拍出來的花海最美。預計母親節當天可望迎來30萬朵金針花同時大爆發。

花壇虎山巖金針花海今天大開7成約10萬朵，儘管大太陽仍吸引爆滿遊客撐傘賞花。（圖由米諾斯提供）

花壇虎山巖金針花海今天大開7成約10萬朵，金黃色花海隨風搖曳超壯觀，吸引爆滿遊客入園賞花。（圖由米諾斯提供）

花壇虎山巖金針花海今天大爆發，吸引爆滿遊客入園賞花，停車場大爆滿。（圖由米諾斯提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法