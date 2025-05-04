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    北市公營當鋪逾9成當黃金 新增自行車也收

    台北市動產質借處提供優惠利率供民眾短期資金周轉需求，鑽飾是常見質借品項。（圖擷取自台北市動產質借處網站）

    台北市動產質借處提供優惠利率供民眾短期資金周轉需求，鑽飾是常見質借品項。（圖擷取自台北市動產質借處網站）

    2025/05/04 12:04

    〔記者何玉華／台北報導〕國際金價攀升，捨不得將手邊黃金賣出，又需要資金周轉，「公營當鋪」台北市政府動產質借處質借品項中，黃金質借件數近6萬件，超過總質借品項9成，質借金額近40萬元，佔質借總金額的93.33%，動質處表示，質借對象以不具備銀行授信特徵的家庭主婦、小生意業者或待業民眾有短期資金需求，黃金質借金額在今年4月調高為每兩7萬4000元，達到歷史新高。

    台北市動質處是目前少數由公部門直營的當舖，主要目的是協助民眾緊急資金需求周轉，避免弱勢族群陷入高利貸的地下錢莊陷阱，一般民眾質借月利率約0.68%，台北市民再享優惠為0.62%，弱勢族群月利率降到0.36%；動質處統計，去年受理4萬8853人次質借，質借件數共6萬5101件，質借總金額42萬2567元，年底質借餘額為18.77億元，質借件數以黃金共5萬9084件佔90.76%最多，其次為鑽飾、裸鑽，合計約佔5.96%。

    動質處處長林昆華表示，動質處提供民眾資金短期周轉，避免弱勢族群落入地下錢莊的高利陷阱，北市市民及弱勢族群客戶佔整體客戶45%；現在常有民眾拿鑽飾、高級手表、機車、3C產品來質借，以家管、做小生意跟待業者為前3名，合計占比約50.88%，主要是不具備銀行授信特徵，較難從銀行借到錢，每人大概平均的借款金額為8.6萬元，總質借金額在10萬元以下的占82.43%，資金需求大多是小額及短期。

    動質處說明，今年3月開辦收質自行車，目前質借品項共9項；因應黃金價格攀升，4月16日起，黃金質借金額從每兩7萬元調升為7萬4000元，相當於每克可借1973元。動質處補充，多數來質借的民眾度過資金需求後，都會來贖回去，若未依規定繳利息6個月，再延6個月後就會流當，流當率約1%至2%。時間較民營當鋪6個月未繳息，僅再給5天寬鬆。

    台北市動產質借處提供優惠利率供民眾短期資金周轉需求，因應金價攀升，今年調高黃金質借金額為每兩7萬4000元，達到歷史新高。（圖擷取自台北市動產質借處網站）

    台北市動產質借處提供優惠利率供民眾短期資金周轉需求，因應金價攀升，今年調高黃金質借金額為每兩7萬4000元，達到歷史新高。（圖擷取自台北市動產質借處網站）

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