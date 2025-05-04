為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖搶救綠蠵龜大作戰 七美離島總動員

    澎湖七美發現海龜擱淺，全島總動員進行搶救海龜大作戰。（七美報報提供）

    澎湖七美發現海龜擱淺，全島總動員進行搶救海龜大作戰。（七美報報提供）

    2025/05/04 11:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球海龜都列入保育類動物，澎湖最南離島鄉七美，以實際行動，全體總動員徹夜搶救擱淺消波塊的綠蠵龜，並一早專船送回馬公，交由澎湖漁業生物研究中心附設傷病龜收容中心觀察飼養，傷癒後將擇期野放回大海懷抱，建立官民合作保育典範。

    1隻大型海龜，日前擱淺在「 聽浪的日子」民宿前西海岸消波塊附近，被投宿客人發現，業者立即撥打緊急報案專線，展開搶救海龜大作戰，七美安檢所呂瑨副所帶著海巡人員7人前往搶救，還拿了大毛巾讓海龜保濕護膚，另浮潛教練開車來幫忙載運，並有業者提供黃色大水桶給海龜暫歇等。

    獲救海龜是身長94公分、寛88公分的綠蠵龜，澎湖漁業生物研究中心派員搭船前往七美，將綠蠵龜帶回研究中心附設傷病龜收容中心，並由海龜醫生郭仁政進行檢查，同時觀察飼養，若確定身體沒有問題，將擇期與其他收容康復海龜進行野放，讓珍貴保育類海龜重返大海懷抱，繼續繁衍下一代。

    全世界有7種海龜，澎湖就有5種，分別是綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜及革龜，被譽為是海龜的天堂，其中數量最多的就是綠蠵龜，望安設立全國最早的綠蠵龜產卵區，其次是玳瑁，再來是赤蠵龜、欖蠵龜，最少則是革龜。

    獲救海龜以專船方式，送回澎湖漁業生物研究中心觀察治療。（七美報報提供）

    獲救海龜以專船方式，送回澎湖漁業生物研究中心觀察治療。（七美報報提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播