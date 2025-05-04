台南水道平地水蜜桃首度收成 擬開發季節限定創意甜點

台南山上花園水道博物館3年前引進平地水蜜桃，今年首度收成。（圖由台南山上花園水道博物館提供）

2025/05/04 11:31

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館約3年前引進平地水蜜桃，今年首度結果，目前可見粉嫩果實掛枝頭，為園區再添生態多樣性，館方也計畫與委外廠商合作，開發季節限定的創意甜點。

館方表示，3年前種下的平地水蜜桃有10多棵，經過試種與細心照料，近日結實纍纍，吸引不少遊客的目光，不僅展現園藝成果，也顯示山區氣候條件良好，有利多樣作物共存發展。

請繼續往下閱讀...

園區內栽種的果樹種類豐富，其他還有老龍眼樹、白蓮霧、芒果等老樹成蔭，另外也有大片林木與花園，使園區內四季皆有不同景致，適合親子共遊、民眾踏青、校園戶外教學等。

館方表示，山上花園水道博物館自2019年對外開放以來，積極推動歷史建築活化與生態教育並行，透過保留既有植栽並持續增植特色樹種，打造1座能夠寓教於樂的歷史綠園，讓民眾走進園區，不僅能看見百年紅磚古蹟，也能在自然環境中與土地互動、認識台灣植物多樣性。

首次收成的平地水蜜桃，計畫將用來開發創意甜點，推廣食農教育，未來也會持續導入原生植物與可食地景規劃，讓園區成為兼具文化傳承與生態教育功能的場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法