祝媽媽們「母親節快樂」！ 立委楊瓊瓔菜市場送康乃馨

立委楊瓊瓔會同中市議員羅永珍，至神岡菜市場等贈送康乃馨給民眾。（圖由楊瓊瓔提供）

2025/05/04 11:49

〔記者歐素美／台中報導〕母親節將屆，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍為感念媽媽們的辛勞，今天早晨特地到神岡市場與社口市場，發送2000支象徵愛與關懷的康乃馨，預祝大家母親節快樂。

母親節快樂！在早晨的市場，楊瓊瓔及羅永珍沿攤用一朵朵紅色、粉色康乃馨，與溫暖親切的祝賀預祝每位媽媽們母親節快樂。不管是攤販、顧客還是沿街的騎士，收到康乃馨臉上都會露出燦爛的微笑。有媽媽們表示，孩子大了就鮮少收到康乃馨了，真的很意外很開心！還有到市場買菜的媽媽驚喜地說「想不到買菜也能遇到立委及議員，還拿到康乃馨，真是很高興」

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楊瓊瓔表示，母親節是個偉大的節日，不管是辛苦照顧家庭的媽媽、還是父兼母職的爸爸，都是無私奉獻、使人尊敬與感謝的。而鄉親們平日對她的支持與照顧，就像媽媽的愛一樣，透過送康乃馨的活動，除了預祝媽媽們母親節快樂，也是表達對長輩們感謝，祝福母親們永遠年輕美麗，也提醒拿到康乃馨的男性朋友，回家記得轉送給媽媽或太太並說聲「我愛妳」，表達對媽媽無盡的「愛」與感恩。

除了昨今2天分別在大雅及神岡菜市場以「愛」為花語的康乃馨，贈送給每一位辛勞媽媽們，楊瓊瓔並將於5月10日與陳本添、邱愛珊及張瀞分議員，於午7點30分至8點15分在后里內埔墩仔腳市場；與賴朝國議員在8點50分至9點30分於頭家厝菜市場、9點45分至10點45分在潭子傳統市場繼續發送康乃馨給大家。

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