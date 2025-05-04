月薪上看70K、保底10萬福利 北市勞動局釋近千職缺

勞動局表示，OSIM企業開出的職缺除固定底薪外，也有高額績效獎金加持，每月薪資最高可達70K；物流業者新瑞宅配祭出「新人首月與次月保障薪資各5萬元」的條件。（資料照）

2025/05/04 11:28

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市勞動局再釋就業機會，從明天起至8日連續4天舉辦就業徵才活動，共23家企業釋出共計提供932個職缺，包括五星級飯店、連鎖超商、人氣餐飲、物流宅配、公共自行車、保全與居家長照，其中傲勝OSIM更開出百貨門市銷售人員、外勤維修技術人員與台北地區運輸人員，除固定底薪外，也有高額績效獎金加持，每月薪資最高可達70K。

勞動局表示，活動辦理地點遍布北市八大就業服務站，明天於景美就服站，6日於北投與內湖站，7日西門與景美雙站同步開徵，8日則由南港東明、艋舺、信義、西門四站壓軸登場；活動時間均為下午2點到4點。

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勞動局介紹，此次徵才陣容有星級旅館寒舍餐旅釋出多達116名職缺，像是餐廳主任，起薪40K、餐廳領班35K至45K、餐廳服務員、房務員、房控員、客服專員、櫃檯接待員、洗盤員等，月薪32K起跳；另有救生員、健身教練、工程技術員、安全員等專業職類，享有福利含免費員工餐、制服清洗、更換補助、臨場健康諮詢、員工旅遊補助及公假。

勞動局指出，連鎖餐飲業者則包括樂雅樂、群品餐飲（石二鍋）、安心食品（摩斯漢堡）、和德昌（麥當勞）、富利餐飲（必勝客）等品牌；至於零售與超商通路方面，傲勝OSIM開出百貨門市銷售人員、外勤維修技術人員與台北地區運輸人員，除固定底薪外，也有高額績效獎金加持，每月薪資最高可達70K。

勞動局續指，物流業者新瑞宅配因應宅經濟需求擴大徵才，不僅釋出高額職缺，還直接祭出「新人首月與次月保障薪資各5萬元」的條件。另微笑單車（YouBike）領軍招募調度與維護人員，提供時薪195元至240元不等的計時職缺，並加碼油資補助，不拘學歷。

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