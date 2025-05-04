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    竹市風火輪公園將設景觀公廁 打造友善休憩空間

    竹市風火輪公園將設景觀公廁，打造友善休憩空間。（示意圖，市府提供）

    竹市風火輪公園將設景觀公廁，打造友善休憩空間。（示意圖，市府提供）

    2025/05/04 11:42

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為提升香山風火輪公園使用便利性與友善度，新竹市政府將於公園內增設景觀型公廁。工務處表示，自風火輪公園開放以來，收到市議員及民眾的反映與建議，指出該區作為香山地區的重要親子休閒場所，卻長期缺乏公共廁所，造成使用上的不便。市府在充分評估後，日前拍板將積極推動此項設施建置，藉此展現對民意的重視與回應。

    市府表示，此次風火輪公園拍板設置景觀公廁，公園位於香山區五福路一段與高架橋下方交界處，為周邊居民及親子族群假日休憩、活動的重要據點。然而由於園區周邊長期缺乏公廁設施，對於長者、孩童及停留時間較長的民眾而言，造成相當程度的不便。此次公廁設置計畫，將有效補足園區基本服務機能，不僅提升整體空間品質，也有助於增進民眾的使用意願與活動舒適度，讓公園發揮更完整的休閒功能。

    工務處說明，目前市府啟動規劃設計作業，初步規劃於五福路一段299號旁、高架橋下方用地設置景觀公廁，規劃內容包含男廁、女廁及無障礙廁所各一間，設計將兼顧通用性、美觀性與實用性，力求融入周邊環境，提升整體設施品質。後續市府將依據設計進度，陸續辦理工程發包與施工，盼能儘速完善園區服務機能，回應民眾期待。

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