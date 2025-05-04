今明好天氣！午後注意雷陣雨 明晚起2波鋒面接力襲台

降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/05/04 11:16

〔記者林志怡／台北報導〕今年首波梅雨鋒面通過台灣，並造成北部地區清晨降雨。中央氣象署指出，今明2天各地都是多雲到晴的好天氣，但午後需注意短暫雷陣雨，明晚起將陸續有2波鋒面接近並影響台灣，各地天氣轉為不穩定，需注意陣雨或雷雨，氣溫則整週變化不大，沒有下雨時白天氣溫普遍在28至31度左右。

中央氣象署預報員張承傳說明，今日清晨有一道鋒面快速通過台灣，北部地區清晨有局部降雨，中部南投山區也有短暫將雨，但白天鋒面離開後，各地轉為多雲到晴的好天氣，但環境偏不穩定，中午過後北部地區、東半部地區、中南部山區、近山區平地容易有午後短暫雷陣雨，且各地山區可能有局部大雨。

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明日各地仍會維持多雲到晴的天氣型態，午後大台北地區、東北部地區、其他山區需注意局部短暫雷陣雨，東南部則需注意焚風，另晚間將有另一波鋒面接近，北部地區將出現零星降雨。

張承傳說，這波鋒面將於週二、週三持續影響台灣，並造成各地天氣不穩定、容易有降雨發生，尤其西半部地區、東北部、東部地區需注意短暫陣雨或雷雨，東南部地區則需注意局部短暫陣雨。

週四將有另一波鋒面在華南地區生成，並在週五、週六接近台灣，期間中部以北、東半部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區則是多雲且午後有短暫雷陣雨的天氣。

另，張承傳提到，接下來一週氣溫方面沒有明顯變化，沒有下雨時，各地普遍感受悶熱，白天氣溫維持在28至31度，夜間、清晨氣溫則在22至24度，但週五鋒面接近、西南風增強，白天氣溫可提高至33度左右。

氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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