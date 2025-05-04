桃市訂定舊違章修繕辦法 30年以上老屋「滴滴答答」有解

桃園市有不少老舊違建，屋頂破損、窗框損壞，過去難以合法修繕，居住問題困擾居民。（圖由桃市府建管處提供）

2025/05/04 11:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕老舊違章因年久失修常見漏水等問題，桃市府訂定桃園市舊違章建築修繕處理辦法，上月底經市政會議通過，明訂市內1996年8月15日以前的舊違章建築，可申請修繕許可進行必要修繕，非主結構可全面翻新、主結構不得過半，建築管理處強調，允許舊違章修繕絕非鼓勵違建，主要是提供住戶基本安全，但不得新建、增建、改建或修建，否則以新違章論處。

建管處表示，老舊違章住屋問題多為屋頂漏水、牆面破損，不少案件位處狹窄巷弄，房屋基地畸形，難以取得合法修建，居民居住環境長年被忽視，像是桃園市有許多老街後巷就遇到此問題。

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建管處表示，修繕處理辦法允許舊違章建物進行必要修繕，非主結構部分可全面翻新，包含屋頂板、屋瓦、牆面板，解決長期讓屋主煩惱的漏水問題；針對主結構如基礎、梁柱、承重牆、樓地板等變更，則不得超過原建物現況的一半。

建管處表示，近年的違章建築均有造冊，但時間久遠的老舊違章則無，新辦法明訂1996年8月15日以前，主要是依據桃園市違章建築處理要點的定義，而舊違章建築修繕前仍須取得建管處許可才能動工，住戶要檢附基本申請書、現況照片，以及航照圖或歷史照片、稅籍、水電繳款等，證明是舊違章，完工後亦須檢具照片等資料送備查，確保修繕過程有所管控。

建管處長莊敬權表示，修訂本辦法是過渡性措施，讓這些早年在建築法、都市計畫等未完備前，無法取得合法建物的所有人，居住權獲得基本保障，民眾若有建築需求，應循正規管道申請建築執照，建管處也會滾動檢討新辦法內容及申請程序，並持續推動建築合法及安全性。

許多無法補照的老房子，常見殘破的屋頂違建。（圖由桃市府建管處提供）

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