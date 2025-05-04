今年澎湖首起珊瑚產卵 七美臥牛灣拔頭籌

每年七美臥牛灣，都能看見粉紅派對美景。（圖由七美報報提供）

2025/05/04 11:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月伊始，以雙心石滬聞名、素有浪漫愛情島之稱的七美島就傳來喜訊，今年澎湖第1起珊瑚產卵，就在臥牛灣海域，正式揭開澎湖粉紅派對序幕，時間可能長達2個月，迎接即將升空的澎湖國際海上花火節盛典及偉大的母親節，為離島澎湖增添喜慶氛圍。

今年第1批澎湖珊瑚產卵，依然出現在澎湖最南離島鄉七美臥牛灣，雖然僅是一抹淡淡的紅，但仍被眼尖的南滬五七民宿闆娘發現，立即將喜訊散播出去，吸引不少當地民眾及遊客前往朝聖，珊瑚海浮潛2名教練也趕赴現場，協助水試所澎湖漁業生物研究中心，針對澎湖珊瑚的研究取樣，採樣2個小試管寶寶，急送研究中心，為澎湖保育盡份心力。

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根據文獻記載，每年農曆3月23日「媽祖生」前後，是澎湖海域珊瑚產卵的季節，沿岸會出現大量紅色漂流物，但不同於藻類孳生的紅潮，澎湖老一輩稱為鯨魚分娩的胎衣，或是叫海銅油，意思是味道相當腥臭，其實這就是珊瑚產卵，原本是珊瑚的精蟲與卵子混合，但經過一夜及海浪拍打漂流，堆積到岸邊的都剩下珊瑚卵子。

「七美臥牛」幾乎年年可見紅海奇景，甚至（魚月）鯉灣、雙心石滬，都出現珊瑚產卵染紅大海景象，在七美，珊瑚產卵不用下海去看，在岸上即可觀賞到這自然奇景。時值七美奇景珊瑚產卵季節，珊瑚海浮潛業者率先帶動保護，發表聲明：「近期珊瑚產卵季節，將不帶客從產卵區下水，改為其他水域活動，讓珊瑚媽媽安心待產，一起迎接新生命的到來與感動！」

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