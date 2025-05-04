竹縣提升小黃服務敬老、愛心卡量能 派遺車隊明起再+1

新竹縣從明天起，計程車將有5大車隊、共2519輛，可供敬老愛心卡卡友持卡搭乘。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 10:59

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣府原簽約合作有：台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊以及第一中華衛星大車隊4家「小黃」車隊，提供縣內長輩、行動不便鄉親優惠出門到處「趴趴走」，明天（5日）起將再新增大文山衛星派遣車隊加入新竹縣的敬老愛心計程車服務，使得這項服務的簽約小黃總數將達到2519輛，讓有需要的鄉親更便利叫車。

縣長楊文科說，為鼓勵縣內年長和行動不便鄉親能便利且多多走出家門，縣府推出敬老、愛心卡可以獲得補助搭乘公車、台鐵、國道客運、計程車，也可用於運動健身。

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特別是2022年9月開辦上路的敬老愛心計程車部分，因便利可及普遍受到好評，2年半以來，搭乘人次成長10倍。所以為提昇服務量能，明天起，縣府再新增「大文山衛星派遺車隊」加入縣內的敬老愛心計程車陣容，簽約的計程車數將增加162輛，使得明天起，全縣共有2519輛愛心小黃可以提供服務。

縣府社會處長陳欣怡說，原本和縣府簽約的敬老愛心計程車隊有：台灣大車隊、大都會衛星車隊、紅帥衛星車隊、第一中華衛星大車隊，簽約計程車共有2357輛。

2022年開辦當月搭乘人次就有1577人次，今年3月的搭乘人次已高達1萬6563人次，縣府的補助金額也從當時的15萬7117元，成長為165萬2407元。

陳欣怡說，這個敬老愛心計程車每月縣府補助500點，搭乘要點是：上、下車地點之一必須在桃竹竹苗區域，單趟最多補助敬老心卡100點（元）且補助金額高於6都。持卡的乘車者必須是依法所規定符合一定資格的長輩和身心障礙縣民，所以在搭乘國內大眾運輸工具上享有半價優待。

新竹縣從明天開始，共有5大計程車隊簽約2519輛小黃，可以提供敬老愛心卡卡友優惠服務。（圖擷取自竹縣府官網）

新竹縣提升「小黃」服務敬老、愛心卡卡友的量能，派遺車隊明起再+1，屆時全縣將有2519輛計程車簽約參與這項服務。（圖擷取自竹縣府官網）

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