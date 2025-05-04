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    白沙屯媽進香300個結緣麵包10分鐘搶光 他怒：結緣不是劫緣

    白沙屯媽進香，300個結緣麵包僅10多分鐘被搶光，民眾怒稱一群非香燈腳來搶。（圖由民眾提供）

    白沙屯媽進香，300個結緣麵包僅10多分鐘被搶光，民眾怒稱一群非香燈腳來搶。（圖由民眾提供）

    2025/05/04 10:45

    〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯媽祖進香活動今天（4日）返程，數天來沿途掀起「粉紅超跑」旋風，不過有1名吳姓民眾從台北南下帶了300個麵包來與信眾結緣，不料一群阿公阿嬤狂搶，還有人準備大袋子狂抓，10多分鐘麵包被搶空，吳姓民眾說，他是來結緣不是「劫緣」，一群不是香燈腳的阿公阿嬤糟蹋他的東西，實在很難過。網友則說不意外，還看到有人拿米袋來裝飲料。

    吳姓民眾說，今年他特地扛了3箱的麵包共300個南下，在白沙屯媽祖進香沿線擺攤要與信眾結緣，他還廣播1人拿1個麵包，不料卻有一群不是香燈腳的阿公阿嬤拿袋子來狂搶，一把一把抓入袋子裡，也沒有排隊，現場亂成一團，讓他的東西被糟蹋；沿路上結緣風景很美，但真的有需要的人再拿；媽祖慈悲為懷，蹭吃蹭喝跟風的人一定不會被保佑。

    影片PO出吸引大批網友留言，有人說真正的香燈腳都很珍惜媽祖婆給的東西，媽祖婆都有在看的；有人怒稱這群觀光客，讓真正需要的香燈腳都沒拿到食物、很多人是旅行團來的，每個人都滿滿食物回去；還有人說，這就是人性的貪婪。

    不過也有網友說，雖然感受不好，但既然要去發結緣品，媽祖婆都在看著，或許那些用搶的，或是不客氣的人，他們真的需要，既然都來發了，不如就當作他們也需要，這都是緣分，至於他們的後續如何，都是由媽祖婆定奪。還有人說真正在行走的香燈腳，其實不太會拿物資，不然真的會負荷太重也吃不了那麼多，還是很感謝發送福食的人，至少可以讓有需要的人感受到溫暖及增加善緣福報。

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