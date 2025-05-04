明起油價大降加滿50公升賺1個便當 彰化加油站今早「空蕩蕩」

明天汽油每公升預期大降，今天星期日，加油車潮明顯減少。（記者張聰秋攝）

2025/05/04 11:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕國際油價下滑，加上台幣強勢升值，國內油價將於明天（5日）凌晨0時起大幅調降，民眾預期汽油可能降價約1元，是近年來罕見的大降幅。民眾若選擇中油自助加油，汽油還能再折0.8元，等於汽油降幅達1.8元。以一台轎車加滿50公升汽油來算，最多可省下95元，幾乎是一個雞腿便當的錢；即使透過人工加油，也能省下55元，等同一杯超商咖啡，這次調價省很大。

今天星期日，民眾出遊前會先加油，加油站生意轉好，不過，彰化市區多家加油站，今天上午未見排隊人潮，不論汽車或機車加油明顯變少。民眾知道油價即將調降，選擇暫緩加油、忍到半夜再加，加油站員工也說，自從油價採浮動機制調整，每周調整一次，民眾開始會精打細算，在油價宣布調漲的前夕，加油站大排長龍等著加油，反之，調降且降幅很有感，加油站就是空蕩蕩，冷清一片，加油員等待客人上門。

明天（5日）凌晨0時起，國內油價大幅調降。今天中油牌告油價98汽油每公升31.8元、95為29.8元、92是28.3元、柴油27.1元。（記者張聰秋攝）

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