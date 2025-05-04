為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」整建完工 預定8月開放

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，2棟主建築已整修完工，目前正進行戶外景觀工程。（記者歐素美攝）

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，2棟主建築已整修完工，目前正進行戶外景觀工程。（記者歐素美攝）

    2025/05/04 10:37

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，經林業及自然保育署台中分署斥資約3000萬元進行修復，2棟主建築去年10月完成修復，目前進行古蹟戶外景觀工程，近日即將完工，並已發包委外辦理內部策展規劃及施工，預計8月對外開放；台中分署長張弘毅表示，由於古蹟保存範圍從原有281多平方公尺，擴大為3404平方公尺，全部園區預計2028年才能整建完工，屆時再評估全區委外營運活化利用。

    林業及自然保育署台中分署權管「豐原區南陽路逸仙莊69.70號」2棟建物，於2015年經台中市政府公告為市定古蹟，並於2018年4月26日重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，將陽明段605-5號等其他3棟建築列入歷史建築保存，並編列2800萬經費修復，2022年底動工，去年10月完成主要2棟古蹟修復。

    林業及自然保育署台中分署長張弘毅表示，針對這2棟市定古蹟，台中分署今年再斥資約300萬元進行古蹟戶外景觀工程，預計近日即可完工，目前並已發包完成內部策展規劃及施工，預計8月對外開放。這2棟先修復好的建築，將先辦理八仙山林場文史、國產材與展示及山林製造等展售，展現古蹟建築修復成果及活化再利用；由於古蹟周圍還有3棟歷史建築，修復工程目前正細部設計規劃中，預計2028年全區完工後，再評估全區委外營運活化利用。

    日治時期，台中出張所與土牛貯木池於1927年移置豐原，以提供日籍員工住宿及往來長官住宿與視察需求，1927~1935年陸續興建宿舍群與招待所，市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」即為八仙山林場時期的官式2層日式招待所，其中，2樓地板於立面上有部分突出構造，為通氣構造，特色造型的雨庇托架、戶袋及雨戶等具特殊性與稀少性，極具時代背景意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播