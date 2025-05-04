中市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」整建完工 預定8月開放

台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，2棟主建築已整修完工，目前正進行戶外景觀工程。（記者歐素美攝）

2025/05/04 10:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」，經林業及自然保育署台中分署斥資約3000萬元進行修復，2棟主建築去年10月完成修復，目前進行古蹟戶外景觀工程，近日即將完工，並已發包委外辦理內部策展規劃及施工，預計8月對外開放；台中分署長張弘毅表示，由於古蹟保存範圍從原有281多平方公尺，擴大為3404平方公尺，全部園區預計2028年才能整建完工，屆時再評估全區委外營運活化利用。

林業及自然保育署台中分署權管「豐原區南陽路逸仙莊69.70號」2棟建物，於2015年經台中市政府公告為市定古蹟，並於2018年4月26日重新指定名稱為「營林所台中出張所宿泊所」，將陽明段605-5號等其他3棟建築列入歷史建築保存，並編列2800萬經費修復，2022年底動工，去年10月完成主要2棟古蹟修復。

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林業及自然保育署台中分署長張弘毅表示，針對這2棟市定古蹟，台中分署今年再斥資約300萬元進行古蹟戶外景觀工程，預計近日即可完工，目前並已發包完成內部策展規劃及施工，預計8月對外開放。這2棟先修復好的建築，將先辦理八仙山林場文史、國產材與展示及山林製造等展售，展現古蹟建築修復成果及活化再利用；由於古蹟周圍還有3棟歷史建築，修復工程目前正細部設計規劃中，預計2028年全區完工後，再評估全區委外營運活化利用。

日治時期，台中出張所與土牛貯木池於1927年移置豐原，以提供日籍員工住宿及往來長官住宿與視察需求，1927~1935年陸續興建宿舍群與招待所，市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」即為八仙山林場時期的官式2層日式招待所，其中，2樓地板於立面上有部分突出構造，為通氣構造，特色造型的雨庇托架、戶袋及雨戶等具特殊性與稀少性，極具時代背景意義。

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