澳洲豬檢出萊劑！ 消基會憂進口肉流向不明 盼行政手段補強

消基會呼籲，政府應加強行政手段，讓民眾清楚進口豬肉的流向。示意圖。（資料照）

2025/05/04 10:33

〔記者林志怡／台北報導〕近期一批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），成為我國首批檢出萊劑的進口豬肉，但並未超出法定容許量。對此消基會呼籲，目前市面上的豬肉來源標示仰賴業者自主，有許多進口豬肉流向不明，希望政府提出有效的方式因應，靠行政手段補強，才能讓民眾安心。

食藥署4月29日的豬肉儀表板顯示，1批自澳洲進口的豬肉遭檢出萊克多巴胺（萊劑），進口部位為豬肝、豬腎或豬其他可食部位，如豬腳、大腸頭、肝臟、嘴邊肉、豬頭皮、豬腸衣等，重量計22.99公噸，檢出0.001ppm，是我國自2021年元旦開放萊豬進口以來首批檢出萊劑的豬肉。

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另今年元旦截至今年4月30日，我國計進口豬肉42184.01公噸，占我國豬肉流通量的24%，豬肝、豬腎、豬其他可食部位則計進口9727.09公噸，佔我國豬肝、豬腎、豬其他可食部位流通量的7%。

依據食藥署現行規定，豬萊克多巴胺的殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01ppm、肝臟0.04ppm、腎臟0.04ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01ppm。

對於這次自澳洲進口的豬肉檢出萊劑，消基會董事長鄧惟中表示，目前雖政府呼籲業者自主標示豬肉產地，但儀表板上的進口豬肉大多不知流向，消基會曾對市面上的豬肉進行抽驗，發現600產品中，僅2件為美豬，遠低於進口豬肉比例，並擔憂進口豬肉流向不明。

鄧惟中說，這些進口肉可能被用於加工食品或組合肉，若業者不標示的話，消費者也無從得知豬肉產地，且消基會先前也曾針對羊肉進行抽驗，並發現其中摻有豬肉成分，民眾若不想吃到萊劑，只能選擇有國產標章的豬肉才能安心，外食選擇就更少了，希望食藥署可以有更多作為。

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