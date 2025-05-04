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    另類母親節！「毛孩媽媽」手作陶 愛犬烙下深情腳印

    動物醫院員工DIY烙有愛犬腳印的陶藝作品。（記者歐素美攝）

    動物醫院員工DIY烙有愛犬腳印的陶藝作品。（記者歐素美攝）

    2025/05/04 10:10

    〔記者歐素美／台中報導〕隨著寵物逐漸被視為家庭成員，為毛孩留下紀念的方式也日趨多元。母親節前夕，台中市一家動物醫院舉辦員工一日遊活動，員工攜家帶「犬」搭乘遊覽車到沙鹿區窯谷陶藝教室參加拉坯體驗課程。毛孩媽媽紛抱起愛犬在自己手作陶盤或陶碗中烙下愛的腳印，留下永恆紀念，宛如人犬之間獨特且深沉的親情告白，為這個溫馨的節日增添暖意。

    這次陶藝體驗，共有12隻犬齊聚留下足跡，不僅是一場創意手作，更是一段段深情的家庭紀錄！參與員工從拉坯、手捏到細部修飾，全程參與，並在陶藝老師指導下，小心翼翼地抱起毛孩，壓下牠們柔軟的前腳，將那份溫度與記憶印入陶土中。每一道腳印，既是生命的見證，也象徵著彼此陪伴成長的足跡。

    根據農業部2023年統計，台灣寵物狗飼養數已超過148萬隻，其中台中市逾15萬隻。獸醫師徐子涵根據一項研究表示，狗狗不僅能舒緩壓力與孤單，牠們的忠誠與回應更成為都市人重要的情感依附來源，對許多飼主而言，狗狗已是「毛孩」，是家中不可取代的孩子與朋友。隨著現代生活節奏加快，家庭型態轉變，養狗早已不只是看門與陪伴。

    台中市一家動物醫院員工攜家帶「犬」搭乘遊覽車到沙鹿區窯谷陶藝教室參加拉坯體驗課程。（記者歐素美攝）

    台中市一家動物醫院員工攜家帶「犬」搭乘遊覽車到沙鹿區窯谷陶藝教室參加拉坯體驗課程。（記者歐素美攝）

    毛孩媽媽們抱起愛犬在自製的陶杯或陶盤上，烙下愛的腳印。（記者歐素美攝）

    毛孩媽媽們抱起愛犬在自製的陶杯或陶盤上，烙下愛的腳印。（記者歐素美攝）

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