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    首頁　>　生活

    網紅扮「圓頭男孩與箭頭女孩」 教你識別高雄路口號誌

    高市府邀請網紅Howard（右）與網紅Emily，分別飾演圓頭男孩與箭頭女孩，拍攝道安「號誌教學」短片。（圖由高市府提供）

    高市府邀請網紅Howard（右）與網紅Emily，分別飾演圓頭男孩與箭頭女孩，拍攝道安「號誌教學」短片。（圖由高市府提供）

    2025/05/04 09:50

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市新聞局拍攝道安「號誌教學」短片，模擬駕駛人在路口看見燈號後、可能出現的疑問？邀請網紅扮成「圓頭男孩與箭頭女孩」，在路口說明應遵循的規則及注意事項，希望駕駛人更清楚分辨圓頭綠燈及箭頭綠燈，在路口能安心轉彎。

    新聞局短片約45秒，片中駕駛行經路口看見圓頭綠燈，心中浮出「現在圓頭綠燈可以左轉嗎？」的疑問。

    這時由網紅Howard飾演的圓頭男孩出現指點明燈，馬上告訴駕駛「圓頭綠燈亮，可以左轉喔！」，但也貼心提醒要禮讓對向來車及行人。

    下一個路口，駕駛又遇上另一個「箭頭燈」？這時由網紅Emily飾演的箭頭女孩出手相救，以俏皮手勢跟駕駛說明「現在箭頭指向左邊，可以安全左轉喔！」，更不忘提醒直行車須停車稍等。

    新聞局說明，根據道路交通標誌標線號誌設置規則第206條，在無其他標誌、標線禁制或指示下，「圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉」、「箭頭綠燈表示僅准許車輛依箭頭指示之方向行駛」。

    短片最後以「號誌小教室」的方式再一次說明圓頭綠燈、箭頭綠燈的行駛規則及注意事項，並以「圓頭綠都能走，箭頭燈依指示」的簡短口訣，強化用路人的記憶並籲請遵循燈號行駛，期待每一個人都能「按燈號，平安行，交通守則，大家同行！」

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