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    本週兩波鋒面接力報到 週二起防雷雨等劇烈天氣

    週二（6日）起鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣發生。（資料照）

    週二（6日）起鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣發生。（資料照）

    2025/05/04 09:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）晨各地區平地的最低氣溫約在20至22度之間，今各地多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，明（5日）天氣較穩，不過週二（6日）起鋒面通過，各地轉有局部陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣發生。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今各地大致多雲時晴，白天高溫微降、仍偏熱，水氣多，大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率高於其他時段、山區強度較強，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生。各地區氣溫為：北部20至31度、中部21至34度、南部22至36度、東部21至32度。

    預估明不穩定度稍降，僅午後山區偶有局部短暫降雨的機率，但很快週二起至週四（8日）晨、鋒面通過，轉有局部陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣發生；週四白天起至週五（9日）鋒面逐漸北移，天氣好轉。

    週六、下週日（10、11日）另一鋒面再南下，再轉有陣雨或雷雨。下週一、二（12、13日）鋒面已在巴士海峽，天氣略好轉，午後偶有局部短暫降雨的機率。

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