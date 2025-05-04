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    春藝《回家》手語故事版 駁二母親節溫柔登場

    《回家》手語故事版運用偶戲與物件劇場語彙，手語在劇中成為富有敘事力量的表現媒介。（圖由高市文化局提供）

    《回家》手語故事版運用偶戲與物件劇場語彙，手語在劇中成為富有敘事力量的表現媒介。（圖由高市文化局提供）

    2025/05/04 08:54

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節「小劇場徵件」首波強檔節目《回家》手語故事版，5月10日將在高雄駁二正港小劇場溫柔登場，演員以手勢將語言具象化，讓視覺成為情感溝通的橋樑，精彩可期。

    《回家》由2022年台新藝術獎入圍團隊「複象公場」製作，運用偶戲與物件劇場語彙，由李承寯創作劇本，導演李承叡重新編排故事場面，並攜手專業手語翻譯蕭匡宇共同開發手語故事版本。

    《回》劇講述一位懷抱夢想的男孩，在破碎與尋覓中，找到屬於自己的歸途，演出以真摯情感溫暖人心，打動觀眾心底最柔軟的角落，曾巡演英、法、韓國及台灣等地廣獲好評。

    手語敘事者在此次演出，不再僅是站在一旁的翻譯角色，而是深度融入戲劇流動，與角色及情境交織互動，使聽障觀眾能更自然地沉浸於劇情中，手語在本劇中成為富有敘事力量的表現媒介，承載情感與訊息，並引領聽人觀眾重新想像並理解這門獨特語言。

    高市文化局長王文翠表示，春藝自2016年舉辦以來，積極推動小劇場徵件制度，鼓勵青年創作且多元實踐，《回》劇手語故事版正是藝術節在多元共融創作上的重要里程碑，讓各類型觀眾都能自在參與劇場，是拓展藝術平權的具體實踐。

    文化局表示，《回》劇適合各年齡層民眾和聽障觀眾，購票資訊請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站或洽劇團複象公場（0933922156）。春藝小劇場各檔節目均有春藝套票優惠及文化部青年席位優惠，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官網及臉書粉絲專頁查詢。

    高雄春天藝術節「小劇場徵件」首波強檔節目《回家》手語故事版，5月10日將在高雄駁二正港小劇場溫柔登場。（圖由高市文化局提供）

    高雄春天藝術節「小劇場徵件」首波強檔節目《回家》手語故事版，5月10日將在高雄駁二正港小劇場溫柔登場。（圖由高市文化局提供）

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