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    恆春鎮運睽違20年重啟 運動場上居民活力四射

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    2025/05/04 08:47

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕睽違20年，恆春鎮運動會這兩天在熱情與歡笑聲中盛大展開，這場運動盛事集結了社區趣味競賽、桌球、籃球、羽球、網球、壘球及直排輪等多項賽事，吸引了鎮內居民熱情參與，運動場上洋溢著團結與活力的氛圍，重現許多居民小時候全鎮運動盛會的回憶。

    比賽場景熱鬧非凡，最受注目的社區趣味競賽中，居民們組成隊伍，挑戰趣味「毛毛蟲」接力賽，場邊笑聲此起彼落。不少年邁里民組成的隊伍大聲呼喊卻難以前進，引來全場哄笑卻也聯繫了彼此感情。

    桌球場上，選手們展開激烈對決，球拍揮動間，快速的來回攻防讓人屏息。一位小學生選手雖然年紀小，但穩健的步伐與精準的擊球，贏得了滿場喝彩。羽球比賽同樣精彩，選手們在場上飛身扣殺，羽球如流星般劃過，觀眾席間不時傳來驚呼聲。一位年長選手以靈活的身手連續得分，展現出驚人的爆發力，讓對手措手不及。而直排輪比賽則充滿孩子青春氣息，參賽者在賽道上高速滑行，轉彎時的帥氣身姿與流暢動作，讓現場民眾看得目不轉睛。。

    恆春鎮長尤史經表示，這次運動會不僅是對運動傳統的延續，更希望透過活動讓居民感受到健康與團結的重要性。活動的成功展現了恆春鎮居民的熱情與凝聚力，感謝所有參與者的付出。未來將持續推廣鎮運體育活動，讓更多人參與其中，打造充滿活力的恆春半島。

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

    恆春鎮運睽違20年熱烈重啟，各項目運動場上居民活力四射。（記者蔡宗憲攝）

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