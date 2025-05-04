05/04各報重點新聞一覽

行政院經貿談判辦公室說明，台美已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題。（資料照）

2025/05/04 07:03

自由時報

真的是第一批 台美完成首輪經貿磋商

美國政府對台灣加徵三十二％對等關稅，我方把握九十天暫緩期談判。行政院經貿談判辦公室昨說明，我國由行政院副院長鄭麗君率團，台美於美東時間一日已舉行首輪實體磋商，會談觸及關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，雙方都表達對強化經貿合作的期待，希望能在互惠互利基礎上為產業與經濟發展帶來更多機會，近期將就各項議題持續磋商。

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涉幽靈連署 國民黨中市黨部2黨工收押 中檢：書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍 有串滅證之虞

台中地檢署偵辦國民黨陣營罷免民進黨立委蔡奇昌、何欣純，第一階段提議時涉嫌抄黨員名冊，衍生各八十三人與六十六人「提議前死亡」的怪現象，二日搜索國民黨台中市黨部與清水區、大雅區黨部，查扣電腦、手機與黨員名冊，以被告身分傳喚九名黨工，昨天清晨當庭逮捕聲押中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，台中地方法院准予羈押禁見。

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國民黨425硬闖北檢管制區 警方攔阻 藍議員報復？索30年陳抗資料

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案無保請回被撤銷，四月廿五日台北地院重開羈押庭，國民黨主席朱立倫、立委王鴻薇到場聲援，王鴻薇企圖硬闖台北地檢署管制區遭警方攔阻。沒想到，國民黨Ｌ姓市議員事後向台北市警局「索資」，要求提供近卅年來北檢周邊相關陳抗、活動資料；消息一出，警界譁然，質疑此舉根本就是在報復警方。

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聯合報

台列美關稅談判「優先四國」 完成首輪實體磋商

我國跨黨派立委團二日結束訪美行程，訪團成員表示，台灣在第一輪談判中，與南韓、日本、越南並列「優先四國」（First Four）。行政院經貿辦昨晚宣布，我方談判團隊在行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮的率領下，於美東時間五月一日結束在華府舉行的首輪實體磋商。

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不孕症手術費減稅不成反補稅 女法官訴訟6年敗訴

因應美國對等關稅衝擊，行政院會上周四通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰今天將赴立法院向朝野黨團說明，盼在最短時間通過特別條例。

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中國時報

新加坡大選 執政黨守住席次

新加坡3日舉行國會大選，這是執政黨「人民行動黨」（PAP）自1965年執政以來的第14屆全國選舉，也是總理黃循財自2024年上任後，首次面對的全國性考驗。截稿前，根據新加坡選舉局的抽樣計票結果，人民行動黨領先，可望拿下87席，反對黨工人黨成功守下原先的3個選區，跟上屆一樣，拿下10席。而此次最引人矚目的榜鵝集選區，料由執政黨拿下。

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貿易戰趨緩 中美將就管制芬太尼接觸

美國《華爾街日報》3日引據知情人士透露，北京方面正考慮採取措施，回應川普政府對中國在芬太尼問題上的關切，這或許可緩和美中緊張態勢，有利於開啟貿易談判。中國公安部部長王小洪可能親自率團赴美，與川普政府高級官員會面，或選擇在第三國安排雙方接觸。

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台中地檢署偵辦國民黨陣營罷綠涉幽靈連署，中市黨部書記長陳劍鋒（左）、第一組總幹事伍康龍（右），聲押獲准。（資料照）

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署造假案無保請回被撤銷，四月廿五日台北地院重開羈押庭，國民黨主席朱立倫、立委王鴻薇（左）到場聲援，王鴻薇企圖硬闖北署管制區被警方攔阻。（資料照）

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