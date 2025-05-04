今各地有局部短暫陣雨 本週鋒面一波接一波

今日各地天氣不穩定，台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨。（資料照）

2025/05/04 06:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（4）日鋒面快速通過，各地天氣不穩定，台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨，中部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，應留意短時強降雨，各地山區並有可能出現局部較大雨勢，民眾出外活動應留意天氣變化，並攜帶雨具以備不時之需。

今日氣溫方面，預測北部及東半部高溫普遍為28至30度，而中南部高溫可達31至33度，未下雨時仍較暖熱，戶外活動應多補充水分，至於夜晚清晨各地低溫約22至25度。離島澎湖24至28度，金門21至26度，馬祖18至20度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

週一（5日）降雨稍緩但鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。北部22至30度，中部23至32度，南部24至34度，東北部22至29度，東部23至28度，東南部24至33度。

週二、週三（6日、7日）受鋒面影響，各地環境再轉不穩定，西半部地區及東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。氣溫方面受到降雨影響變動程度較大，雨勢較明顯時高溫會下降一些，無雨時感受仍是溫暖至偏熱。北部22至29度，中部23至31度，南部24至32度，東北部22至29度，東部23至28度，東南部24至29度。

週四（8日）鋒面逐漸北抬遠離，雨勢稍趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。週五、週六（9日、10日）會有另一波鋒面接近，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 30 24 ~ 30 26 ~ 32 23 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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