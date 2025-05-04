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    人比花多？彰化花壇虎山巖金針花開 想拍網美照看這邊

    彰化花壇虎山巖金針花預計一路開到7月，母親節即將進入盛產期。（葉尚雯提供）

    彰化花壇虎山巖金針花預計一路開到7月，母親節即將進入盛產期。（葉尚雯提供）

    2025/05/04 07:14

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕母親節何處去？當然去看有「母親節」之稱的金針花！彰化花壇虎山巖金針花越到母親節越多人來賞花，不少人都感嘆在人海中要拍網美照太難，花壇虎山巖委員葉尚雯表示，其實早一點的日出時分，或是晚一點的黃昏時節，金針花海別有風情。

    葉尚雯指出，花壇虎山嚴金針花海不必買門票，也不用停車費的，還是台灣西部最早開的金針花，種了沒幾年就爆紅了，尤其是從一開始在半公頃土地種下3萬株的台東7號，到現在分株式30萬株，花期從4月一路開到7月，平均每天都會有10萬株金針花會盛開。

    隨著金針花海知名度越來越高，遊客從四面八方湧入，不只是社團、機關來賞花，連學校的校外教學也來，每到假日的停車場，往往一早7、8點多就滿了，整片花海也有滿滿的人海，要拍張有大片花海的網美照，就顯得奢求了。

    葉尚雯表示，想要拍大片金針花海的網美照，在進入母親節的賞花旺季時，最好的方法就是錯開遊客賞花的尖峰時段，就是要比其它人早一點或是晚一點，像是清晨或是日落時分，無論是日出金針花海，或是夕陽金針花海，各有各不同風情，拍出來的金針花海就會與眾不同，最重要的是，只會拍到花海，不會出現人海，滿足所有想拍網美照的心。

    葉尚雯說，金針花在母親節進入盛開期，母親節帶著母親來賞母親花，特別的有意義！

    美麗的夕陽伴隨著彰化花壇虎山巖金針花。（葉尚雯提供）

    美麗的夕陽伴隨著彰化花壇虎山巖金針花。（葉尚雯提供）

    彰化花壇虎山巖金針花在日出時分，拍出來別有風味。（葉尚雯提供）

    彰化花壇虎山巖金針花在日出時分，拍出來別有風味。（葉尚雯提供）

    彰化花壇虎山巖金針花預計一路開到7月，母親節即將進入盛產期。（葉尚雯提供）

    彰化花壇虎山巖金針花預計一路開到7月，母親節即將進入盛產期。（葉尚雯提供）

    美麗的夕陽伴隨著彰化花壇虎山巖金針花。（葉尚雯提供）

    美麗的夕陽伴隨著彰化花壇虎山巖金針花。（葉尚雯提供）

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