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    首頁　>　生活

    白沙屯媽祖起駕 展開8天回鑾行程

    「進喔！進喔！」今天凌晨0點54分，白沙屯媽祖再度登轎，開始8天回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    「進喔！進喔！」今天凌晨0點54分，白沙屯媽祖再度登轎，開始8天回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    2025/05/04 06:00

    〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，昨天（3日）中午12點22分在近70萬人迎接下駐駕朝天宮，今（4）日凌晨0點45分完成進火儀式後登轎，1點26分起駕，展開長達8天的回鑾行程，預計5月11日下午3點45分返抵拱天宮。

    昨晚極具重要的「進火」（刈火）儀式9點30分左右展開，由於今年報名人數多達33萬人，數百名現場來賓與香燈腳合力誦讀多達1900多張疏文，逐一放入「萬年香火」爐引燃，場面壯觀，儀式長達近3小時，到今天凌晨0點46分順利完成。隨後由朝天宮住持會茂法師，以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔，貼上封條，再交由拱天宮香擔組人員，將一路護送回拱天宮。

    「進喔！進喔！」凌晨0點54分，隨著現場成千上萬的香燈腳們齊聲高喊，依序迎接山邊媽祖、白沙屯媽祖登轎；1點26分，鑾轎正式出廟，右轉中山路後接民生路方向前進，準備開始長達8天的回鑾行程，香燈腳們高亢的歡呼聲也隨著白沙屯媽祖鑾轎行進的方向，不斷綿延。

    白沙屯媽祖預計5月11日下午3點45分抵達拱天宮。

    白沙屯媽祖網路電視台直播影片：

    白沙屯媽祖赴北港朝天宮進香，「進火（刈火）」儀式3日晚間起舉行，所有疏文後火化完，朝天宮住持會茂法師（前排中）以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖赴北港朝天宮進香，「進火（刈火）」儀式3日晚間起舉行，所有疏文後火化完，朝天宮住持會茂法師（前排中）以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    裝載聖火的拱天宮火缸送入香擔，貼上封條，由拱天宮香擔組人員一路護送回宮。 （擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    裝載聖火的拱天宮火缸送入香擔，貼上封條，由拱天宮香擔組人員一路護送回宮。 （擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    今天凌晨0點54分，山邊媽祖、白沙屯媽祖依序登轎，準備開始長達8天的回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    今天凌晨0點54分，山邊媽祖、白沙屯媽祖依序登轎，準備開始長達8天的回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    今天凌晨1點26分左右，白沙屯媽祖鑾轎正式出廟，右轉中山路後接民生路方向前進，準備開始長達8天的回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

    今天凌晨1點26分左右，白沙屯媽祖鑾轎正式出廟，右轉中山路後接民生路方向前進，準備開始長達8天的回鑾行程。（擷取白沙屯媽祖網路電視台）

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