彰化市永樂商圈大變身 將打掉「路緣石」引美食進駐

彰化市永樂商圈曾經是彰化縣民最愛逛的彰化夜市。（記者劉曉欣攝）

2025/05/04 07:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市永樂商圈曾經是百萬人口大縣彰化縣最熱鬧的商圈，如今就算是在黃金星期六，晚上9點店家就紛紛關燈，經過13年爭取，終於等到了變身的機會。彰化市長林世賢表示，首先將打掉突起的路緣石，吸引美食進駐，進行商圈大改造，讓永樂商圈重返光榮！

林世賢指出，彰化市永樂商圈近年沒落的確是事實，但連續2年封街的春節市集，都創造人山人海的榮景，這證明永樂商圈不是沒有吸引力，只是需要改變。

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彰化市公所聆聽在地商圈的意見，包括每逢大雨就造成永樂街、民族路口，永樂街與成功路口的積水；路面高低落差、水溝不通、地磚道路破損，都讓老幼不時跌倒，人行道狹小遭占用，路邊機車亂停，行人寸步難行，連路燈都老舊，水泥基座也剝落欠缺安全，全部進行通盤檢討，納入「永樂街道路改善工程案」。

林世賢強調，早年的永樂街是全彰化縣人最愛逛的彰化夜市，但30年前規劃為「示範觀光商店街」後，人潮一再流失，連原本搶手的黃金店面都租不出去，人行道與道路邊界打造的路緣石，常常都讓民眾跌倒，單雙月的單側停車美意，卻讓逛街的人越來越少，反而不如每月舉辦的封街市集，這些都會檢討改善。

林世賢表示，這項工程已獲得市代會支持，也編列預算將進行規劃設計，預計今年動工，務必將縮短施工期，降低對店家的衝擊，讓改善後的永樂商圈大變身，讓美食願意進駐，迎接永樂商圈的重現繁榮的盛世時代。

彰化市永樂商圈改造計畫，將打掉人行步道與道路的路緣石，單雙月停車單側的做法也會檢討。（記者劉曉欣攝）

彰化市今年春節封街推出的市集，創下百萬人潮。（資料照）

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