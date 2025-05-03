白沙屯媽祖今年會再來？彰化秀傳醫院貼香條 院方回應了

彰化秀傳醫院柱子上貼有大甲媽祖與白沙屯媽祖的香條。（記者劉曉欣攝）

2025/05/03 23:52

〔記者劉曉欣／彰化報導〕白沙屯媽祖飆速36小時到北港，預計4日回鑾，11日回宮，有民眾眼尖看到彰化秀傳醫院柱子貼有拱天宮香條。對此，院方說，香條只是傳達進香訊息給沿途信眾知道，不代表進香隊伍一定會經過。

彰化秀傳醫院指出，醫院每年都會貼大甲媽祖香條，大甲媽遶境路線固定，醫院在台1線省道上，附近就是彰化市南瑤宮，南瑤宮是大甲媽遶境第1晚駐駕宮廟，秀傳醫院在遶境路線上，大甲媽年年都會經過。

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院方說，白沙屯媽祖進香路線不固定，沒人能猜測。去年伸港陳家小姊姊嚴重車禍住院，許多人集氣希望白沙屯媽祖為小姊姊加持，白沙屯媽祖也真的來了，停駕醫院前，院方也拿女童的衣服來讓媽祖加持與祝福。

彰化秀傳醫院說，今年彰濱秀傳園區歡慶彰濱天后宮20週年舉辦媽祖文化季，邀請白沙屯媽祖等共襄盛舉，當時拱天宮給院方香條，院方貼在彰化秀傳醫院，香條是傳達進香的訊息給沿途信眾知道，不代表進香隊伍一定會從香條處經過。如果白沙屯媽祖路過或是停駕的話，也會非常高興。

白沙屯媽祖去年停駕彰化秀傳醫院，為伸港車禍小姊姊加持祝福。（資料照）

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