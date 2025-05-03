楊梅四維兒童公園告示牌束帶刮傷民眾 工務局：全面更換軟繩

民眾手掌被欄杆上分齡告示牌的束帶，刮出一條血痕。（翻攝臉書「我是楊梅人」）

2025/05/03 22:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區四維兒童公園剛完成改善工程，有民眾日前在溜滑梯區域中，手掌被欄杆上的分齡告示牌束帶刮出1條血痕，受傷民眾PO網，提醒大家留意，工務局景觀工程科長陳翠慧今天說明，昨天獲報後，已將6面告示牌的束帶，全數更換成軟繩，並持續檢視公園設施安全。

受傷民眾指出，5月1日下午去楊梅四維兒童公園，用手抓欄杆的時候，被告示牌所用的束帶刮傷，另PO出手掌被刮出一道血痕的照片，藉此提醒大家，在公園改善之前，都得注意告示牌上的束帶。

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陳翠慧表示，針對民眾在公園遭軟性告示牌之束帶刮傷1事，工務局昨天接獲通報後，就請區公所派員處理並加強巡查，2小時內就把使用束帶吊掛的6面牌面，都更換為軟繩，後續也將協助受傷民眾申請公共意外責任保險，保障權益外，也持續檢視公園設施安全，避免類似事件再發生，除了契約內的安全管理外，也會根據民眾的使用狀況，持續優化設施。

四維兒童公園前身為埔心營區，耗資8000萬元，經1年半時間進行遊戲場景觀改善工程，結合當地眷村特色，營造不同年齡層遊戲空間，各區域皆用告示牌提醒分齡資訊，是桃市第1階段的7座特色公園之1。

分齡告示牌的束帶。（翻攝臉書「我是楊梅人」）

桃市府工務局說明，已將6面告示牌的束帶，全數更換成軟繩。 （桃市府工務局提供）

四維兒童公園。（資料照，記者黃政嘉攝）

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