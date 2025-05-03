搶救4命！澎湖單日2孕婦空中轉診 救護直升機少見任務

凌天航空單日後送2孕婦，緊急搶救4條人命。（凌天航空提供）

2025/05/03 22:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，今天單日接續執行2件孕婦早期宮縮醫療後送案件，每位孕婦都是1人2命、更是家族薪火相傳的象徵。目前面對少子化的衝擊，不僅是學校面臨招生問題，同時受影響的還有醫療院所，許多婦產科、醫療等單位 紛紛關閉或縮減產兒科的醫療編制。

3日上午起三總澎湖分院接續申請兩件孕婦早期宮縮醫療後送案件，雖然三總澎湖分院設有產兒科，並且絕對有專業能力處置孕婦早期宮縮的病況，但如果發生嬰幼兒早產的情形，需要醫護人員日以繼夜的持續照護，當地醫療量能是否充足能夠，這才是考量申請醫療後送的真正原因，整個醫療後送申請過程中展現三總澎湖分院產兒科的專業，這才是站在離島的思維，看待離島醫療現況。

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2起孕婦後送案件分別是從3日10時19分起，31歲懷孕29+2週的孕婦，送往台中中國醫藥學院附設醫院，凌天航空在下午1時35分返回澎湖駐地，返回途中再次接獲三總澎湖分院通報，34歲懷孕28週的孕婦，因懷孕不足週破水，需緊急送往台中榮總進行救治，凌天航空在下午2時36分再次從澎湖機場起飛將孕婦送往台中。

1日2起孕婦後送，是凌天航空進駐澎湖近7年以來首次紀錄，雖然馬不停蹄後送相當辛苦，但機組人員都希望母子能均安，順利生產，所有的辛苦都是值得的。

1天2起孕婦後送，是凌天航空進駐澎湖近7年首見。（凌天航空提供）

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