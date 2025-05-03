姨婆親手「抱大」！國中班長用好成績和貼心回報另類媽媽

姨婆黃陳秀霞（右）含辛茹苦扶養，張子家（左）善解人意貼心回報。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/03 22:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接溫馨母親節，台南市婦幼關懷協會今（3）日表揚自強家庭，每個受扶家庭都是勇敢抗逆境故事，協會集眾人愛心用行動陪伴弱勢學生與單親父母走過風雨。

中山國中學生張子家自幼父母離異，由姨婆姨丈扶養長大，家中僅靠理髮店微薄收入維持生計，但子家依舊在課業與服務表現出色，全校排名名列前茅，是同儕眼中的模範生、好班長。

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姨婆黃陳秀霞說，子家出生6個月時，就由她親手照顧「抱大」，一路走來受到貴人相助，來理髮店的客人，在她忙碌時都會幫忙呵護看顧，師長們也疼愛有加，尤其就讀忠義國小時的鄭姓老師，在子家畢業時特別包大紅包嘉勉，至今仍保持聯絡與鼓勵，不僅是自己一人之力，「子家成長路上都有啟蒙導師相扶持」。

永康國中的尤同學，雖然與母親住在狹小鐵皮屋中，煮飯、洗衣都只能在屋簷下進行，但她成績優異又樂於助人，與媽媽用平凡生活寫下人生甘苦。單親父親賴先生，他自妻子離異後獨自撫養兩名女兒，並照顧長期臥病的母親，身兼父職與照護者，他無怨無悔承擔所有重擔，是家庭中不折不扣的英雄。

市長黃偉哲出席表揚活動，感謝婦幼關懷協會多年來持續投入，以每一天真實的陪伴與行動，化為台南這座城市中最溫柔、最堅定的力量。

創會理事長王麗情說，協會從初創時的單一救助，到如今串聯無數善心人士，幫助許多孩童及弱勢家庭，27年來不曾間斷，希望能拋磚引玉讓更多人看見也願意參與，讓愛不再只是說說而已，而是點滴實踐。此外，模範媽媽張蔡美霞，從協會創立以來，始終無私奉獻，成為協會中最堅實的依靠。

值得一提的是，兩位曾受協會幫助的學子王駿傑與陳俊宇，也在成家立業後，主動回饋社會，證明「愛的循環」正在悄悄萌芽。

台南市婦幼關懷協會今天表揚自強家庭，27年來協會集眾人愛心用行動陪伴不間斷。（記者洪瑞琴攝）

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