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    金門國家公園「古厝民宿節」首發！走讀玩穿越 好禮就「宿」讚

    金門國家公園管理處首辦的「汝好！金門」古厝民宿節登場，金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬（前右）與金管處處長鄭瑞昌（前左）等人以拼圖說明古厝民宿涵蓋範圍。（記者吳正庭攝）

    金門國家公園管理處首辦的「汝好！金門」古厝民宿節登場，金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬（前右）與金管處處長鄭瑞昌（前左）等人以拼圖說明古厝民宿涵蓋範圍。（記者吳正庭攝）

    2025/05/03 22:44

    〔記者吳正庭／金門報導〕內政部國家公園署金門國家公園管理處首辦的「汝好！金門」古厝民宿節今天登場，即日起到5月26日參加聚落走讀、入住金門國公園標租民宿、賣店消費滿額集點，均可憑點數兌換限量「陶喜杯」紀念品。首日已有參加走讀體驗遊客反映，希望來年續辦。

    活動官網公告，5月2日到5月27日訂房入住金門國家公園標租民宿，住客連續在同一家民宿住房2晚即可獲贈1瓶「戰酒」，以每個房間計，限量60瓶，詳情可上「汝好！金門 金門國家公園古厝民宿節」活動官網查詢。

    古厝民宿節於水頭聚落地標「得月樓」前廣場開幕，縣府祕書長陳世保、立法委員陳玉珍辦公室主任董家瑋、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬，水頭社區發展協會理事長黃福勇、台灣好客民宿協會理事長周榮棠都出席。

    金管處處長鄭瑞昌說，交通部觀光署去年辦理「百大好客民宿」金質獎選拔，全台選出103家好客民宿金質獎，金門有8家民宿獲選，其中7家就是金管處標租經營的古厝民宿。金管處為慶祝成立30週年、傳統建築民宿經營邁入20週年的雙重里程碑，首度試辦「汝好！金門」金門國家公園古厝民宿節。

    鄭瑞昌說，金門以保存完善的閩南傳統聚落建築聞名，金門國家公園範圍就有80間古厝民宿，金管處盼聚落古厝經過整修活化，讓入住旅人與民宿主人互動，細細體會閩南古厝的精彩，發現古厝民宿新故事。

    開幕式於水頭聚落地標「得月樓」前廣場舉行，安排金門流行舞團穿著旗袍跳街舞，彰顯古厝民宿復古與創新結合的特色。開幕式後啟動第一場「聚落走讀與民宿體驗活動」，經由熟悉在地文化的導覽員帶領下，遊客慢遊於閩式建築，輕鬆沉浸在聚落的歷史脈絡與建築故事中。

    民宿業者指出，透過走讀體驗，安排民宿空間設置地方特色美食及手作體驗，包括冰滴咖啡、炒麵茶、旗袍換裝、手作紅龜粿、包粽子等，希望提供給即使只是在兩聚落間移動的遊客，也能感受到金門人與聚落共同生活的記憶與情感。業者指出，走完一趟聚落走謮，已有不少遊客「敲碗」，希望明年再接續辦理第2屆古厝民宿節。

    金管處預告，第2場走讀體驗將於5月10日下午在古寧頭聚落，古寧頭是歷史知名的戰役場域，金門石蚵的重要產地，加上聚落內豐富的閩南古厝群，當天除了走讀導覽，還有體驗金門麻花捲、現烤高粱蛋塔、石蚵畫創作、旗袍換裝等活動。

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    「汝好！金門」金門國家公園古厝民宿節開幕式安排金門流行舞團穿著旗袍跳街舞，突顯古厝民宿復古與創新結合的特色。（記者吳正庭攝）

    「汝好！金門」金門國家公園古厝民宿節開幕式安排金門流行舞團穿著旗袍跳街舞，突顯古厝民宿復古與創新結合的特色。（記者吳正庭攝）

    金門國家公園古厝民宿節登場，即日起到5月26日完成集點活動，可憑點數兌換限量一只「陶喜杯」紀念品。（擷取自活動網站）

    金門國家公園古厝民宿節登場，即日起到5月26日完成集點活動，可憑點數兌換限量一只「陶喜杯」紀念品。（擷取自活動網站）

    金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（後排右6）主持古厝民宿節開幕，縣府秘書長陳世保（後排右7）、立法委員陳玉珍辦公室主任董家瑋（後排右5）、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬（後排右2）、台灣好客民宿協會理事長周榮棠（後排左4）都出席。（記者吳正庭攝）

    金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（後排右6）主持古厝民宿節開幕，縣府秘書長陳世保（後排右7）、立法委員陳玉珍辦公室主任董家瑋（後排右5）、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬（後排右2）、台灣好客民宿協會理事長周榮棠（後排左4）都出席。（記者吳正庭攝）

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