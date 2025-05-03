為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    追粉紅超跑70萬人湧入北港！要回家排4小時搭不到接駁車

    北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，但排隊人潮眾多，許多抱怨等待時間太久。（民眾提供）

    北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，但排隊人潮眾多，許多抱怨等待時間太久。（民眾提供）

    2025/05/03 21:07

    〔記者李文德／雲林報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香，今天（3日）抵達雲林北港朝天宮，估計湧入70萬人，盛況空前。為疏散返程人潮，縣府、公所與遊覽車業者合作，提供北港–高鐵嘉義站往返接駁，但排隊人潮眾多，甚至有人「排4小時還搭不上。」對此，北港鎮長蕭美文說，交通疏運已超過負荷量能，已緊急請雲林縣政府、遊覽車業者調度車輛，全力疏運。

    雲林縣政府、北港鎮公所共同推出免費接駁車，15輛在北港1911好庫停車場，免費接送往返北港與嘉義高鐵站，接駁時間3日中午12點半到晚上9點，每15分鐘一班次。

    白沙屯媽祖鑾轎12點22分抵達朝天宮，陸陸續續有香燈腳及隨香民眾準備返程，人潮同一時間離開，接駁車不堪負荷。民眾說，等了4小時也還沒搭到車，等待時間已經都可以到家洗澡休息，相關單位應該即時因應。更有人上網抱怨。

    蕭美文說，今年度香燈腳、信眾估計近70萬人，交通疏運部分已超過北港鎮公所負荷的量能，也盼香燈腳們能夠體恤。目前已緊急請雲林縣政府、遊覽車業者，多調度車輛，一定會全力將民眾們運送回去。

    北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，大排長龍，有人等4小時沒搭到車。（民眾提供）

    北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，大排長龍，有人等4小時沒搭到車。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播