追粉紅超跑70萬人湧入北港！要回家排4小時搭不到接駁車

北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，但排隊人潮眾多，許多抱怨等待時間太久。（民眾提供）

2025/05/03 21:07

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖南下進香，今天（3日）抵達雲林北港朝天宮，估計湧入70萬人，盛況空前。為疏散返程人潮，縣府、公所與遊覽車業者合作，提供北港–高鐵嘉義站往返接駁，但排隊人潮眾多，甚至有人「排4小時還搭不上。」對此，北港鎮長蕭美文說，交通疏運已超過負荷量能，已緊急請雲林縣政府、遊覽車業者調度車輛，全力疏運。

雲林縣政府、北港鎮公所共同推出免費接駁車，15輛在北港1911好庫停車場，免費接送往返北港與嘉義高鐵站，接駁時間3日中午12點半到晚上9點，每15分鐘一班次。

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白沙屯媽祖鑾轎12點22分抵達朝天宮，陸陸續續有香燈腳及隨香民眾準備返程，人潮同一時間離開，接駁車不堪負荷。民眾說，等了4小時也還沒搭到車，等待時間已經都可以到家洗澡休息，相關單位應該即時因應。更有人上網抱怨。

蕭美文說，今年度香燈腳、信眾估計近70萬人，交通疏運部分已超過北港鎮公所負荷的量能，也盼香燈腳們能夠體恤。目前已緊急請雲林縣政府、遊覽車業者，多調度車輛，一定會全力將民眾們運送回去。

北港鎮公所與縣府、遊覽車業者合作提供免費接駁服務，大排長龍，有人等4小時沒搭到車。（民眾提供）

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