彰化漁港5月開港 確保航道安全將建南北護岸

彰化漁港完工啟用後，將是彰化縣第一座不候潮漁港。（彰化縣政府提供）

2025/05/03 20:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化漁民苦等30多年的彰化漁港，原訂今年5月開港，也將是彰化縣第一座不候潮漁港，但為了航道安全，縣府提出3.35億南北護岸工程專案，向中央爭取補助，獲得立委允諾支持，縣府表示，如果能夠一面開港，一面動工興建南北護岸，就可解決回淤問題。

彰化漁港位於彰濱產業園區鹿港區，早在1990年代開發彰濱之際，預留50公頃土地以回饋漁民，直到2024年漁港碼頭才完工，卻因南北護岸工程3度流標，遲遲無法正式運作。由於彰化漁港為漁港與離岸風電運維碼頭，有各自的泊地，但共用一個航道，不只漁民希望早日開港，綠電業者也在殷殷期盼。

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縣府表示，這次所提的南北護岸工程專案，主要是基於航道安全，因為，現有堤岸為土堤，一旦開港，在船隻進出對水體的擾動，就會容易出現回淤量，讓深度變淺，容易造成擱淺。如果能夠一面開港，一面動工興建南北護岸，在抽砂船進駐，施作鋼板樁情況下，就可以解決回淤的問題。

縣府指出，縣府提出3.35億南北護岸工程專案，向中央爭取補助，獲得立委黃秀芳、陳素月、陳秀寳、張啓楷等人允諾支持，讓彰化漁港開港順利，也同時保障漁民的生命財產安全。

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