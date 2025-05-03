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    洗衣店開住家旁好嗎？一票網友喊：絕對嫌惡設施

    網友發文問「洗衣店究竟是生活加分設施，還是嫌惡的存在」？引起網友熱議，示意圖。（REUTERS）

    網友發文問「洗衣店究竟是生活加分設施，還是嫌惡的存在」？引起網友熱議，示意圖。（REUTERS）

    2025/05/03 21:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現代住宅陽台空間狹小，自助洗衣店成為不少人解決洗衣需求的替代方案。有網友發文問「洗衣店究竟是生活加分設施，還是嫌惡的存在」？貼文曝光後，引起網友熱議。

    網友昨日在PTT以「洗衣店對附近算加分還是嫌惡設施」為題發文指出，近年來社區住宅的陽台空間越來越小，若放入大型洗衣機，恐怕會壓縮原本的曬衣空間。因此不少人選擇到自助洗衣店大量清洗衣物，也帶動洗衣店在各地快速展店。

    不過原PO也提到，自助洗衣店常會散發出濃厚的香味，順風時甚至在50公尺外都能聞到。雖然對部分人來說氣味芳香，但對容易過敏的族群可能造成困擾。他因此好奇「洗衣店究竟是便利的加分設施，還是引發反感的嫌惡設施」？

    貼文曝光後，多數網友都很反感，「絕對是嫌惡，味道比菸味還臭」、「外面洗衣機洗過什麼都不知道有夠髒」、「一堆人坐那邊，有些還會抽菸，電力設備有沒有超載都不知道」、「菸味，菸蒂亂丟，機車汽車違停」。

    不過，也有部分網友認為還是有好處，「如果是兩房、套房，那就很方便」、「有乾洗的話，加分吧」、「需要用到就是加分了」、「家裡洗衣機突然掛了就是加分」、「附近可以，但不要太近，難保有需要的時候」。

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