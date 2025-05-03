基隆公立幼兒園登記中籤率79％ 5/6第2次登記

基隆市公立幼及非營利幼兒園今登記抽籤，中籤率近八成。（基隆市教育處提供）

2025/05/03 20:10

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市今年公立、非營利幼兒園及職場中心首次登記今天完成，1542個名額有1105位學童登記，正取873人，中籤率近8成。熱門的園所已額滿，目前還有669個缺額，6日開放登記，家長可就近選擇園所登記。

教育處表示，今年在保留了低收、中低收、身心障礙、原住民等具有優先入園資格名額後，開放1542個名額供一般幼童登記申請，共有1105名學童的家長登記，第一次登記正取人數達873名，中籤率達79%。

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比較熱門的園所，如信義區的深美國小附幼、中興國小附幼、正濱國中內的成長非營利幼兒園、深澳國小附幼等園所，幾乎都被登記一空。

教育處指出，目前基隆市還有669名缺額，教育處將在5日下午6時前，彙整各園缺額及幼兒園電話，同步公告於「線上招生系統」（https://parents.klcg.gov.tw）及「基隆市政府教育處全球資訊網」（http://www.klcg.gov.tw/tw/education）提供家長查詢，6日開放第二次登記，登記時間至中午12時，下午2時公告抽籤結果。

第一次登記未獲正取的學童家長們，可以在第二次登記時，就近選擇其他的園所登記，7日下午4時前正取生需完成線上報到，第二次登記報到後，若尚有名額將開放外縣市幼兒登記入園。

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