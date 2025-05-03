現金1百變2百！台中物調券瘋領 市場商圈夜市優惠送看這裡

民眾兌換物調券後馬上消費。（台中市經發局提供）

2025/05/03 20:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市今年第一波物調券5月2日到4日發放，使用期限到5月8日，今天是發放第2天，適逢週末，許多市場、商圈等候領取人潮大增好幾倍，有年輕朋友揪團、全家攜家帶眷，還有新面孔加入，兌換後馬上消費，購買氣質熱絡。

經發局今年因應上班族工作時間及不同族群消費習慣，規劃在週五、六、日發放物調券，設計早、午、晚不同時段發券，今天發放的券數較第一日更多，經發局提醒，明天是最後一天，要把握機會，也能規劃「物調券一日遊」，早市採買或商圈、夜市巡禮，將生活與消費回饋一次打包。

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許多人領到物調券後馬上消費，拎著戰利品，還問現場人員更「明天還有嗎？」昨晚在逢甲觀光夜市領取物調券的民眾就說，「明天不用上班，夜市兌換物調券大啖宵夜！」

物調券活動在台中的市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店家等107處場域發放，用現金100元，兌換200元物調券。甲觀光夜市有逾10家知名攤商包括黃記麻油雞、將軍滷味、逢甲溫家地瓜球等攤商，祭出憑券消費就送美食、升級份量等優惠；建國市場的利輝鮮魚行、岱丸日、九峰菇行、濟生中藥行和新隆發醬園等攤商，以及豐原第一公有市場的如知名攤位如名富水產、珍饌軒、民生鮮魚行、守禮鹹豬肉、丸仔斌、劉家油條和一天一杯咖啡等也祭出回饋再加乘好康。

天津路商圈也全體總動員串聯131間店家推出「不惜本折扣」，不限量憑物調券消費至少8折，部分商品下殺5折、4折，比批發價更便宜的價格回饋民眾，「1張物調券就能帶走1件衣服」，優惠僅此3天，買越多折扣越多。

經發局提醒，這次發放期間是5月2日到5月4日（星期五到星期日），上午、下午及晚上發放場域類別不同，使用期限到5月8日，民眾可於活動期間到各公告配合場域，以現金100元兌換200元物調券使用消費，每人每場域僅限兌換2份，請留意切勿重複領取，而且不得跨場域使用。

物調券發放第二天，南東海藝術街商圈大排長龍。（台中市經發局提供）

南屯公有市場大排長龍兌換物調券。（經發局提供）

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