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    半個台灣溼答答！週日天氣不穩 降雨熱區1圖看懂

    2025/05/03 21:52
    週日各地天氣皆不穩定。示意圖。（資料照）

    週日各地天氣皆不穩定。示意圖。（資料照）

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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    4縣市豪、大雨特報 下到晚間11時

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週日（4日）因鋒面通過，台灣北部、東半部、恆春半島及馬祖地區，將有局部短暫陣雨；中部地區亦有零星短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門為多雲，午後各地則有局部短暫雷陣雨；山區恐有局部較大雨勢發生的機率，外出記得攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週日因鋒面快速通過，天氣恐會不穩定，台灣北部、東半部、恆春半島及馬祖地區，將有局部短暫陣雨；中部地區亦有零星短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門為多雲，午後各地則有局部短暫雷陣雨，應留意短時強降雨；各地山區會有局部較大雨勢發生的機率，出外活動應留意天氣變化，並攜帶雨具以備不時之需。今（3）日晚間至明日清晨，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾多加注意。

    溫度方面，週日北部及東半部高溫，普遍為28至30度；而中南部高溫則可達31至33度，未下雨時仍較暖熱，戶外活動應多補充水分，至於夜晚、清晨各地低溫約22至25度。離島全天的氣溫，澎湖為24至28度；金門約21至26度；馬祖是18至20度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週一鋒面離開後，台灣附近的風向又會轉為偏南到西南風，由於台灣位於鋒面前方，仍要留意山區午後發展、擴散的熱對流降雨，而主要的降雨區域，仍是集中在山區裡面，平地還是以大台北、宜蘭到花蓮一帶，出現降雨的機會較高。

    紫外線指數部分，週日嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

    ​空氣品質方面，週日的環境風場為東北東風至偏東風，中南部污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

    週日中南部高溫可達31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日中南部高溫可達31至33度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週日為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週日的環境風場為東北東風至偏東風，中南部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週日的環境風場為東北東風至偏東風，中南部污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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