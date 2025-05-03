楊傳廣奧運銀牌列國寶 台南大學研究團隊幕後功臣

楊傳廣1960年羅馬奧運十項全能銀牌列為國寶。（台南大學提供）

2025/05/03 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部正式公告「楊傳廣1960年羅馬奧運十項全能銀牌」列為國寶，是我國首件體育類國寶。幕後推動功臣，正是國立台南大學體育運動文物研究中心投入心血調查研究，推動這段體育記憶進入文化資產名錄。

這面銀牌不僅是「亞洲鐵人」楊傳廣的傳奇象徵，也是台灣奧運史上的重要里程碑。由體育學系陳耀宏教授率領的團隊，在國家運動訓練中心委託下，投入大量歷史調查與分析工作，為台灣體育文化保留下一份珍貴見證。

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研究計畫的起點，來自國訓中心想將楊傳廣的奧運銀牌提報為文化資產，文化部對於提報物件需要有研究報告作為判斷，進而促使國訓中心與台南大學攜手合作。

陳耀宏教授團隊承接體育署「體育文物盤點計畫」多年，負責全國體育文物調查，憑藉這股研究能量，團隊深入挖掘獎牌的歷史背景、設計特色與文化意義，最終協助銀牌順利取得國寶地位。

在研究過程中，團隊除了梳理國際體壇與台灣外交處境的歷史脈絡，也著重於獎牌本體的獨特性，例如義大利設計的勝利女神圖像、月桂葉頸鍊等細節。

研究團隊說，資料取得過程是計畫中最具挑戰的部分，透過大量舊報、圖書館資料、文獻比對，以及助理和工讀生的協力，完成了嚴謹的資料整理與分析。銀牌背後的故事，從台東到國際舞台、從比賽場上到民眾遊行，成為台灣體育史與社會記憶的重要篇章。

台南大學體育運動文物研究中心說，持續將研究成果帶入課堂，向更多體育相關科系學生分享歷史與文化的重要性，未來延續體育文物盤點計畫，讓更多珍貴的體育記憶被看見與保存下來。唯有透過研究、教育與保存的結合，才能讓台灣體育文化持續發展，為社會留下更多動人的故事。

台南大學體育運動文物研究中心團隊成員透過大量舊報、圖書館資料、文獻比對，完成嚴謹的資料整理與分析。（台南大學提供）

台南大學體育學系教授陳耀宏（右）率領團隊，投入大量歷史調查與分析工作。（台南大學提供）

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