澎湖版「萬鷺朝鳳」！永安橋旁海岸線奇景曝

澎湖永安橋旁潮間帶出現數百隻黃頭鷺，相當壯觀。（民眾提供）

2025/05/03 20:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接湖西、白沙鄉的永安橋是澎湖重要交通要衢，有民眾今天開車經過，發現潮間帶停留大批鷺鷥，出現「萬鷺朝鳳」奇景。湖西隘門國小生物老師許自由說，這些鷺鷥是黃頭鷺，又稱牛背鷺，應該是過境鳥，停留在永安橋旁潮間帶，可能是休息，或是覓食鄰近保安林地昆蟲。

民眾今天在永安橋旁潮間帶目擊數百隻黃頭鷺，密密麻麻停留海岸岩石區，相當壯觀，時值黃頭鷺繁殖羽，非常漂亮。黃頭鷺每年這段時間或10月比較多。

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文獻記載，黃頭鷺雌雄鳥同色，繁殖羽頭、頸、喉及上胸飾羽及背上簑羽橙黃色，其餘白色。喙橘黃色。眼先黃綠色或淡藍色，繁殖期的部分個體喙基至眼先呈紅色或鮮紅色。腳、趾黑色。眼黃色。非繁殖羽全身為白色，眼先黃色。

牛背鷺比較喜歡較為乾燥及開闊的地區，如平地至海拔2100公尺以下的水田、旱田、沼澤、草原、農場、牧場及垃圾場及高速公路邊坡草皮等都是牠們喜愛的生活環境。使用紅樹林、蘆葦及灌叢區棲息及繁殖。清晨及黃昏時段，成群的牛背鷺會往返於夜棲地及活動區之間，往往會飛過市區。

永安橋出現「萬鷺朝鳳」奇景。（民眾提供）

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