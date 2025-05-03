新住民女性融入客庄 《落泥時》記錄生命故事

客發中心今天舉辦《落泥時》紀錄片放映會及映後座談。（客發中心提供）

2025/05/03 22:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為促進不同族群文化理解，客家委員會客家文化發展中心（簡稱客發中心）歷時二年委託拍攝完成紀錄片《落泥時》，今天在六堆客家文化園區舉辦放映會及映後座談會，邀請參與民眾齊聚一堂，探討客庄新住民女性的生命故事。

客發中心說，《落泥時》（四縣腔：logˋnaiˇsiiˇ），指得是新住民姊妹如同種子發芽般韌性的破土而出，並像是花朵般盛開由內而外的散發自信。片中紀錄新住民姊妹以樂觀進取，適應客庄生活的故事。

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今天放映會由客發中心主任何金樑、客家委員會委員劉仕彩、國立高雄師範大學客家文化研究所教授洪馨蘭、花蓮縣牛犁社區交流協會游雅帆執行秘書、高雄市小鄉社造志業聯盟賴梅屏女士及本次紀錄片主角來自印尼加里曼丹楊雪霞女士、來自泰國的汪玉玲女士、來自於印尼中爪哇林娣蒂女士及家人共同出席。

劉金樑說，客庄有許多新住民融入其中，但仍期望社會大眾對新住民有新的理解與關懷，因此片中就有從新住民二代的視野探討台灣社會中對於多元文化的省思，而客發中心關注多元文化多年，不斷透過口述訪談、影像紀錄呈現多元觀點的客家社會性別議題。

客發中心自2021年已完成姑婆入祀宗祠的紀錄片《廳下火》，啟動全臺灣客庄新丁、新枝祭儀研究調查計畫，為此客發中心也出版以姑婆牌、新枝為主題的《阿婆的時光寶盒》兒童繪本，讓各界看到客家文化裡的多元與豐富，期盼為社會的文化平權與多元尊重，盡一份心力。

何金樑說，《落泥時》則是以博物館促進多元文化的角度，從花蓮鳳林、新竹關西、高雄美濃三地客庄新住民及新住民二代生命故事，詳實記錄客庄新住民的女力展現，更以姊妹在日常農務生活、教育工作職場等公共領域背景，鋪陳出新住民多方社會參與所散發出的自信，如同所有台灣人一般，在日常一樣的努力生活，期許讓社會大眾更進一步認識客庄不同族群身影。

客發中心指出，此紀錄片將搭配518國際博物館日於5月17日在台灣客家文化館放映，歡迎踴躍報名參加，希望以影像紀錄作為博物館探究、紀錄社會變遷的方式，透過具當代議題的探討，著重於客庄新住民文化適應或社會參與、多元文化等議題，推廣台灣多元文化教育的媒材。

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