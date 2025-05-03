「母親節大餐」大啖鳳梨好筍雞 黃偉哲加送火鶴花

龍崎鳳梨好筍雞饗宴登場，美味料理準備上菜。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/03 19:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2025「台南鳳梨好筍季」壓軸的龍崎場活動今天揭幕，區農會與公所取材轄內特色，合辦被稱為「母親節大餐」的「鳳梨好筍雞饗宴」晚間上菜，席開180桌，美味行銷地方產業三寶，市長黃偉哲也加碼贈送應景的火鶴花。

活動在龍崎文衡殿舉行，黃偉哲也到場推薦地方特色產業，也歡迎大家來旅遊，品嚐香甜的鳳梨鮮果與甘脆的綠竹筍，以及口感絕佳的放山土雞肉，感受台南美食之都的魅力。

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今年的活動以「蛇宓旺龍萊、竹你炭大崎」為主題，公所規劃精彩的表演節目，並安排摸彩，獎品就是正搶手的鳳梨、綠竹筍，成功妙熱人氣。

農會也美味推廣在地特色產業，當場示範甕仔雞的製作，並準備了400份現炸的豆乳雞料理，提供民眾免費品嚐，大排長龍；還有系列的闖關遊戲，讓親子同樂，歡度週休假期。

今年農會也持續推出鳳梨好筍雞饗宴的辦桌活動，一次行銷地方三寶產業，由於都在5月份舉辦，又被稱為母親節大餐，深受歡迎。

農會邀請盧正治、李榮東、黃永順等龍崎知名總鋪師聯手掌廚，取材在地鳳梨、綠竹筍、放山雞等，端出美味料理，受理預訂後，迴響熱烈，席開180桌，人潮爆棚。

由於受到氣候因素影響，今年綠竹筍產期延緩，目前價格仍高，文衡殿也特地贊助經費，加碼份量，相當貼心。

龍崎區長陳新澈說，在農會全力推廣下，鳳梨、綠竹筍、放山土雞已是遠近馳名的地方三寶，透過產業文化活動聯合行銷，已建立市場口碑 。

龍崎區農會總幹事林韋如指出，當地的放山土雞，肉質鮮美、口感極佳，已成功打響知名度，加上竹筍、竹炭等產業，都值得推薦。

市長黃偉哲出席鳳梨好筍雞饗宴，加碼贈送母親節應景的火鶴花。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會現場示範甕仔雞的製作，吸引大小朋友注意。（記者吳俊鋒攝）

龍崎區農會準備現炸的豆乳雞料理，提供品嚐。（記者吳俊鋒攝）

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