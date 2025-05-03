高雄農產前進加拿大搶千萬商機 紅白芭樂上架超市熱銷

高雄芭樂上架加拿大超市熱銷。（市府提供）

2025/05/03 19:54

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業局前進加拿大拓展外銷市場，拜會加國連鎖超市集團，將紅、白芭樂上架超市，同步試吃推廣，並示範玉荷包蜂蜜入甜點，食農教育經驗複製至海外，帶動買氣創造千萬商機。

農業局長期深耕加拿大市場，透過拓銷活動、獎勵計畫推廣高雄農產，高雄已是全國芭樂、蜜棗及火龍果外銷加拿大主要產區，創造年外銷產值逾億元，並將甲仙地區農會Q芋頭罐頭、陳稼莊果園有機果醬及文誠蜂蜜等農產加工品，上架加拿大台灣食品銷售龍頭國華超市，並設置產品專櫃提升高雄能見度。

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農業局首度進軍加拿大國際食品展，並拜會加國連鎖超市集團，同步於加國大型連鎖超市，上架紅心芭樂、珍珠芭樂，並舉辦試吃推廣，讓加國民眾認識高雄水果；貿易商肯定試吃推廣，提升民眾購買意願，是相當有效的行銷策略。

農業局為發揮長期效益，與連鎖超市集團洽談採購合作、年度推廣活動，將透過廣告露出、超市試吃等策略，多角化開發客群，兼顧華人及白人市場，提高市場占有率。

農業局也輔導高雄型農文誠蜂蜜總經理陳政誠於加國超市同步推動食農教育，現場示範玉荷包蜂蜜入甜點，介紹高雄大樹特產玉荷包蜂蜜的獨特風味與生產故事，吸引加國民眾報名踴躍，推動食農教育經驗複製至海外，期盼開創外銷藍海市場。

此外，近期美國加徵關稅衝擊高雄毛豆出口，農業局把握機會向加國通路推介高雄百賢農場生產的優質毛豆，協助廠商拓展加拿大市場，減輕美國加徵關稅帶來營運壓力。

高雄芭樂上架加拿大超市熱銷。（市府提供）

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