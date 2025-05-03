建築人的視角看世界 麗明董座吳春山公益攝影展登場

麗明營造董事長吳春山「旅途．五國十色」攝影巡展，在台中日光溫泉會館登場，以建築人的視角看世界。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/03 19:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕麗明營造董事長吳春山「旅途．五國十色」攝影巡展，在台中日光溫泉會館登場，以建築人的視角看世界，用鏡頭捕捉光影與結構背後的人文脈絡與美學思維，記錄他遊歷冰島、格陵蘭、匈奧捷、日本、紐西蘭與突尼西亞的空間風景與文化故事，展覽所有影像作品將捐贈予大里「菩薩寺」進行義賣，義賣所得全數用於支援尼泊爾興建一所結合教育與文化的沙彌學院。

吳春山說，攝影巡展展現他個人視角下的影像紀錄，透過攝影，逐步延伸為公益實踐的行動旅程，巡展共規劃4站，從自然小鎮走進山林、城市與宗教空間，分別對應旅途中不同階段的凝視與沉澱，第一站是南投車埕，出於對地方創生的關懷初衷，第二站「旅行的間奏」選址台中日光溫泉會館，象徵旅途中的停駐與內觀。

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吳春山期望吸引更多人重新看見這塊土地的文化價值與生活風景，讓影像發聲、讓地方被看見，他說，這次巡展的不僅是影像創作，更體企業長期關注社會與文化的行動價值，相信藝術不只是觀看世界的方式，更能成為理解彼此、連結公益的力量，也為翻轉偏鄉文化盡一份心力。

吳春山「旅途．五國十色」攝影巡展，在台中日光溫泉會館登場。（記者蔡淑媛攝）

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