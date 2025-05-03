為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    舞林高手大戰！新竹縣全國街舞大賽 連兩天舞力全開

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    2025/05/03 20:07

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府舉辦的第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在縣府前廣場舉行，這屆比賽主打「融合」，競賽組不僅有很潮的KPOP COVER、霹靂舞2ON2等，也歡迎出賽者展現客家或其他族群特色元素加入比拚。

    「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今年是第3年舉辦，今天早上由KPOP COVER賽打頭陣，下午則是團體排舞賽，晚上7點到9點霹靂舞PK，一路將挑出前8強，到最後產出冠亞軍。

    至於最後一個競賽組ALL STYLE 2ON2在明天下午3點開始，一路廝殺到晚間8點才會定勝負。

    教育局說，今年的比賽除了總獎金高達22萬，並有機會把機車抽回家，現場還有「街舞大師免費推廣課程」，讓專業舞者跟民眾互動，有興趣的民眾，可以把握明天早上11點到下午3點，依序將有小P、大可、小磬、家妤輪流免費授課。

    另外，從今年6月到明年5月，教育局也將推出系列WORKSHOP課程，每個月至少安排1堂免費的街舞教學，由專業舞者授課，給更多民眾體驗街舞的魅力。

    而為了替這次的街舞比賽增漲人氣，除了今晚霹靂舞競賽組將邀請16名頂尖選手參賽，明天下午的ALL STYLE 2ON2也會有4組精英舞者加入比拚。

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播