舞林高手大戰！新竹縣全國街舞大賽 連兩天舞力全開

第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

2025/05/03 20:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府舉辦的第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在縣府前廣場舉行，這屆比賽主打「融合」，競賽組不僅有很潮的KPOP COVER、霹靂舞2ON2等，也歡迎出賽者展現客家或其他族群特色元素加入比拚。

「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今年是第3年舉辦，今天早上由KPOP COVER賽打頭陣，下午則是團體排舞賽，晚上7點到9點霹靂舞PK，一路將挑出前8強，到最後產出冠亞軍。

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至於最後一個競賽組ALL STYLE 2ON2在明天下午3點開始，一路廝殺到晚間8點才會定勝負。

教育局說，今年的比賽除了總獎金高達22萬，並有機會把機車抽回家，現場還有「街舞大師免費推廣課程」，讓專業舞者跟民眾互動，有興趣的民眾，可以把握明天早上11點到下午3點，依序將有小P、大可、小磬、家妤輪流免費授課。

另外，從今年6月到明年5月，教育局也將推出系列WORKSHOP課程，每個月至少安排1堂免費的街舞教學，由專業舞者授課，給更多民眾體驗街舞的魅力。

而為了替這次的街舞比賽增漲人氣，除了今晚霹靂舞競賽組將邀請16名頂尖選手參賽，明天下午的ALL STYLE 2ON2也會有4組精英舞者加入比拚。

第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

第3屆「DANCE ON LIFE新竹縣全國街舞大賽」今起2天在竹縣登場。（記者黃美珠攝）

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