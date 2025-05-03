送愛給弱勢媽媽！母親節蛋糕買1捐1 各飯店推早鳥優惠

母親節前預購任1個母親節蛋糕，台中長榮酒店就捐出1個蛋糕給弱勢家庭的媽媽。（台中長榮酒店提供）

2025/05/03 20:52

〔記者蔡淑媛／台中報導〕迎接即將到來的母親節，台中長榮桂冠酒店舉行「愛的蛋糕傳送計畫­買一捐一活動」邁入第12年，母親節前預購任一個母親節蛋糕，長榮就捐出一個蛋糕給弱勢家庭的媽媽，另外勤美洲際酒店、裕元花園酒店、福華飯店、日月千禧酒店、李方艾美及知名烘焙坊85℃推出母親節主題蛋糕，提早預訂享有早鳥優惠，已經出現搶訂潮。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，飯店過去11年已累積送出1349顆蛋糕，即使在南投偏鄉的弱勢家庭，也希望每年親送，讓他們品嚐到溫暖的蛋糕，在母親節不只是感恩自己的媽媽，也鼓勵另一位偉大而陌生的媽媽，活動 有客人每年固定響應，不少客人將買一送一的兩顆蛋糕都捐出，有客人連續10年每年購買5顆，請飯店方協助幫忙捐贈，讓愛加倍感動。

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長榮酒店愛的蛋糕傳送計畫將捐助竹山玫瑰啟能中心、台中立達啟能中心、員林聖家啟智中心的弱勢家庭、以及張榮發慈善基金會的扶助家庭。

今年台中長榮酒店母親節蛋糕推出4款，包括保留人氣款「鮮奶油芒果蛋糕」還有全新3款蛋糕，主廚首推創新款「北海道香芋奶凍蛋糕」、「香檳洛神花蛋糕」、開心果巧克力冰淇淋蛋糕」。

台中勤美洲際酒店獻上「寵愛母親節」四大主題餐廳限時推出母親節限定餐飲體驗，母親節限定蛋糕「玫瑰之愛」，以香草杏仁與白巧克力慕斯層層堆疊，手工塑型成一朵優雅盛開的紅玫瑰，也象徵母親的溫柔與堅韌。

台中福華以「心愛的媽」為主題，推出母親節限定「馨愛」荔枝玫瑰慕斯戚風蛋糕，嫣紅淡雅的仿真康乃馨花禮，表達對母親深深的愛與尊敬，還有享早鳥優惠，加碼再贈「媽媽有鬆」折價券。

台中日月千禧酒店旅覓酒吧則特別端出「愛的起點」蛋糕獻給媽媽，推出唯美優雅的白紗造型，搭配焦糖蓮子蘋果口味，征服媽咪的味蕾、喚起她甜蜜的回憶。

裕元花園酒店推出母親節威士忌蘋果巧克力與青檸兩款限定口味蛋糕，也有早鳥享優惠，從線上商城訂購母親節蛋糕再享免運，根據媽咪不同喜好，從補湯、蛋糕、美食、看劇、住宿等一應俱全，通通準備好。

台中李方艾美酒店以台灣櫻花品種「紅粉佳人」為設計靈感的母親節蛋糕，選用法國進口白乳酪與白桃果泥製成慕斯內餡，搭配輕盈的莓果雲朵蛋糕體，底層則以烏龍脆餅襯托淡雅茶香。

85度C今年也推出以「幸福花語」為主題的6款母親節蛋糕應戰，現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，還有抽獎活動。

以客家菜著名的「范頭家」客家餐廳，推出母親節限定合菜「阿母好食光」，將美食與記憶中阿母的味道結合，整桌10道菜還能串成故事組合，有家傳竹筍炒肉絲、心太軟甜點，客家龍蝦三明治，還有阿母鐵飯包搭配潤六月傳統習俗。

台中長榮酒店推出4款母親節蛋糕。（台中長榮酒店提供）

台中勤美洲際酒店推出母親節限定蛋糕「玫瑰之愛」，手工塑型成一朵優雅盛開的紅玫瑰。（勤美洲際酒店提供）

台中福華推出母親節限定蛋糕，嫣紅淡雅的仿真康乃馨花禮。（台中福華提供）

台中日月千禧酒店推端出「愛的起點」蛋糕獻給媽媽，推出唯美優雅的白紗造型。（台中日月千禧酒店提供）

裕元花園酒店推出母親節威士忌蘋果巧克力與青檸兩款限定口味蛋糕。（裕元花園酒店提供）

台中李方艾美酒店以台灣櫻花品種「紅粉佳人」為設計靈感的母親節蛋糕。（台中李方艾美酒店提供）

「范頭家」客家餐廳，推出母親節限定合菜「阿母好食光」。（記者蔡淑媛攝）

「范頭家」客家餐廳，推出母親節限定合菜「阿母好食光」。（記者蔡淑媛攝）

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