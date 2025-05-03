母愛從家庭擴及鄉里 新竹寶山表揚模範母親、模範婆媳、模範志工媽媽

新竹縣寶山鄉長邱振瑋今天同時表揚該模範母親、模範婆媳及模範志工媽媽們，讓各界看到女性從個人小愛到對社會大愛的溫柔。（寶山鄉公所提供）

2025/05/03 19:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接母親節，新竹縣寶山鄉今天公開表揚11名模範母親、11對模範婆媳以及10名模範志工媽媽，讓大家看到女性從個人小愛到對社會的大愛；其中，82歲山湖村游鄒日菊更當選縣級模範母親代表。

寶山鄉長邱振瑋說，今年全鄉模範母親有油田村姜富珍、雙溪村朱雪惠、雙溪村張義惠、雙新村陳美芳、新城村鄧鳳英、寶斗村吳清蘭、深井村韋淑員、寶山村鄒蔡雲桃、山湖村陳秀英、三峰村黃鄒富妹、大崎村黃雪娥。

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其中，山湖村游鄒日菊人生歷練豐富，個性無私奉獻又堅韌，跟丈夫游泉雄結縭超過62載，共同撐起一個溫馨而充實的家庭。

6名子女在社會各領域都各有所成後，她跟丈夫仍以務農為樂，晨起耕作、傍晚閒談，過著樸實充實的田園生活，彼此夫妻相互扶持，為大家樹立家庭、婚姻應有的樣貌，是時下社會值得學習的典範。

模範婆媳受表揚的有油田村徐春桃及陳麗滿、雙溪村温貴瑛及洪鳳君、雙溪村何秀滿及宋怡琳、雙新村張玉嬌及林育璟、新城村董劉蔘妹及林玉梅、寶斗村張蕭堃妹及阮氏草、深井村蘇元英及許秀子、寶山村李惠美及楊喜媛、山湖村鄭徐鳳珠及康瀞文、三峰村林春蘭及陳日青、大崎村曾蘭英及陳美枝。

今年特別新增表揚模範志工媽媽，她們分別來自鄉內各單位與社區，卻都是長期致力志願服務工作，包含寶山鄉衛生所鍾榮桃、雙溪國小周吟樺、寶山鄉婦女防火宣導隊彭秀緞、大崎社區發展協會張春美、寶山社區發展協會詹绣鑾、新城社區發展協會彭安妹、雙溪社區發展協會饒瑞玉、深井社區發展協會邱雪珍、寶山鄉公所曾美玉以及鄉立圖書館梁瑩桂。

邱振瑋說，這些女性都以大愛，從不同領域照顧、守護著地方，讓寶山鄉洋溢母愛的光輝，今年起把這些志工媽媽納入表揚之列，就是希望讓各界都能看到她們的無私奉獻，期待更多人見賢思齊，讓寶山更好。

新竹縣寶山鄉今天表揚模範母親、模範婆媳及模範志工媽媽等共32人。（寶山鄉公所提供）

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