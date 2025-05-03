挑釁！機車遮牌寫「抓不到我」網酸：那還戴安全帽停紅燈？

機車車牌以黑布遮擋，上面寫著「反正你們也抓不到我」，引發熱議。（擷取自爆料公社）

2025/05/03 21:09

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園中壢一名機車騎士，被目擊將車牌用布條遮住，布條上竟大剌剌寫著「反正你們也抓不到我」，下方還附帶英文粗話，引發網友撻伐。原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片表示，該車雖然停紅燈又戴安全帽，卻公然遮牌挑釁，幽默表示，「車牌都遮了，還戴安全帽停紅燈？」

綜合貼文畫面與留言，該輛白色機車搭載一名長髮女子，兩人皆戴安全帽，停等紅燈乖乖守規矩，但車牌處卻被黑布蓋住，寫著「反正你們也抓不到我」、「F**K OFF MORON」等語，讓不少人直呼囂張。照片疑似拍攝於中壢三光路光明公園一帶，也有不少網友留言表示，曾見過這輛車。

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貼文曝光後，不少網友酸爆「三餐吃香蕉」、「戴帽子怕不安全，但遮車牌沒差」；諷刺，「遮牌抓不到，抓交替有機會」、「出了事還是孝子一枚」、「這麼帥等紅燈幹嘛」或笑稱，「上聯：反正你們也抓不到我；下聯：靠邀忘記拆被開單」。

另有眼尖網友指出，地點就在「中壢國民運動中心外」，也有人認為「可以報警處理」、「這罰很重喔」，事實上機車在行駛中故意遮蔽車牌已觸法，警方若查獲，可依法開罰新台幣2400至4800元。

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